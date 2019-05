Oficialii europeni, așteptați cu proteste în România: 'Pur și simplu nu știu că ultimele păduri virgine din Europa sunt tăiate ZILNIC în România'

Pe 20-21 mai va avea loc la București reuniunea miniștrilor de mediu din cadrul Președinției UE, iar reprezentanții organizației Agent Green au anunțat că vor să protesteze. Ei încearcă în acest fel să aducă problema pădurilor virgine din România în atenția miniștrilor de mediu din UE.

„Pentru ca cel mai arzator subiect de mediu din Romania, distrugerea padurilor virgine, nu se regaseste pe agenda reuniunii ministrilor, este de datoria noastra sa facem in asa fel incat oficialii de mediu UE sa afle direct de la noi adevarul despre realitatea tragica a padurilor virgine din Romania.

Pictam impreuna, strigam impreuna pentru padure, proiectam filme si facem poze #loveforests?#act4forests

Sunt ultimele paduri virgine din Europa. Importanta lor in contextul actual al planetei este critica. In urma intalnirii recente de la Paris, s-a declarat oficial ca padurile seculare au nevoie de mai multa protectie ca oricand. Insa in cadrul Presedintiei UE, padurile sunt ignorate total, iar oficialii de mediu pur si simplu nu stiu ca ultimele paduri virgine din Europa sunt taiate ZILNIC in Romania, legal si ilegal.

Incepem duminica 19 mai la ora 14:30 o pictura colectiva pe asfalt, cu care intampinam ministrii in dimineata zilei de luni.

Avem onoarea sa pictam impreuna cu IRLO, cel mai mare street artist din Romania, o padure pe trotuarul de vis-a-vis de intrarea ministrilor. Vino si tu sa pictezi copaci, animale si flori, asa ca hai si tu sa dai o mana de ajutor! Pe Blvd. Natiunile Unite, alveola Izvor.

Materialele sunt din partea noastra. Invita toti copiii pe care ii stii, pentru ca e viitorul lor, si vor fi mandri ca au dat o mana de ajutor pentru cele mai valoroase paduri din Romania! Proiectam filme despre paduri. Facem poze cu inima verde. Aducem bannere mari pe care te invitam sa le tii alaturi de noi. Invita-ti prietenii si hai sa protestam pasnic, prin arta. Padurile virgine din Romania au nevoie de tine si tu de ele!”, au precizat reprezentanții Agent Green.