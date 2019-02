Ofițer de poliție, trimis în judecată de DNA pentru că ar fi cerut mită - Ce sume cerea polițistul

DNA l-a trimis in judecata in stare de arest la domiciliu pe Adrian-Oliver Ristea, ofiter de politie în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, fiind acuzat de luare de mita. Alaturi de el a fost trimis in judecata agentul Dorin Boaca, sub acuzatia de luare de mita.

"În cursul lunii octombrie 2018, inculpatul Ristea Adrian-Oliver, în calitatea menționată mai sus, a pretins de la administratorul unei societăți comerciale (martor în cauză) să-i remită, în două tranșe, suma de 1.500 de euro pentru ca, în temeiul atribuțiunilor de serviciu, să efectueze controale la mai multe magazine dintr-un centru comercial, în scopul eliminării concurenței omului de afaceri.

Citeste si Cum reacționează Adina Florea când este întrebată de preluarea anchetei Tel Drum și de plângerea privindu-l pe Timmermans: Nu o să vă dau niciun fel de detalii

În scopul menționat mai sus, la data de 05 noiembrie 2018, ofițerul de poliție a primit suma de 3.800 lei din cei 1.500 de euro pretinși inițial.

Deoarece controlul pentru care a primit banii respectivi nu a putut fi efectuat până la sfârșitul anului 2018, inculpatul Ristea Adrian-Oliver i-a solicitat martorului să îi dea informațiile necesare pentru a putea opri în trafic autoturisme care transportă produse contrafăcute și implicit pentru a lua măsurile legale, respectiv confiscarea mărfii și întocmirea unui dosar penal deținătorului acesteia. Polițistul a propus acest mod de lucru deoarece, în cazul constatării unei infracțiuni flagrante, nu era necesară o aprobare prealabilă de la șeful său ierarhic.

Omul de afaceri a fost de acord cu această variantă, iar în data de 10 ianuarie 2019, urmare a informațiilor transmise, inculpatul a oprit în trafic un autoturism ce transporta produse contrafăcute și a procedat la constatarea unei infracțiuni flagrante.

Ulterior, ofițerul de poliție i-a spus omului de afaceri să-i transmită șoferului căruia i s-a întocmit dosar penal că, pentru a-și rezolva „problema” trebuie să îi remită suma de 5.000 de euro. Deoarece, acesta din urmă nu putea să-i ofere decât 2.500 euro, după multe negocieri, inculpatul s-a mulțumit și cu această sumă, intrând în posesia ei la data de 22 ianuarie 2019.

La data de 28 ianuarie 2019, într-un context asemănător, inculpații Ristea Adrian-Oliver și Boacă Dorin-Gabriel au oprit un autoturism de la ocupanții căruia au pretins suma de 3.000 euro. În urma negocierilor purtate, inculpații a fost de acord să primească suma de 1.500 de euro.

În aceeași zi, prin intermediul aceluiași om de afaceri, cei doi polițiști au primit 1.000 euro din suma pretinsă inițial, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Restul de bani urma să le fie remis inculpaților în cursul aceleiași zile.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator până la concurența sumelor de 2.500 euro și 3.800 lei asupra sumelor de bani existente în conturile bancare deținute de inculpatul Ristea Adrian-Oliver.

De asemenea, a mai fost dispusă măsura popririi asupra sumelor de bani datorate cu titlu de salariu de către M.A.I. - D.G.P.M.B. inculpatului Ristea Adrian-Oliver, până la concurența acelorași sume de bani.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză", transmite DNA.