Filmul ”Oh, Ramona!” provoacă primele reacții după ce a devenit disponibil pe Netflix:”Mi-a venit să plâng”, a povestit sâmbătă actorul Bogdan Iancu într-o discuție live cu Mimi și Andrei Ciobanu, relateaza mediafax

Mimi, cunoscută pentru vlogg-ul său s-a reîntâlnit cu actorul Bogdan Iancu și cu scenaristul, scriitorul și omul de radio Andrei Ciobanu pentru a vorbi despre timpul scurs de la lansarea peliculei ”Oh, Ramona!”, sâmbătă, în momentul în care comedia a ajuns pe platforma globală Netflix.

”Sunt extrem de onorat, platforma asta a crescut enorm de mult în ultimul timp și nu că nu m-aș fi gândit niciodată că o să joc în genul ăsta de film și că o să ajung aici. Cumva pare că e o chestie super-departe... și nu e. Sunt extrem de bucuros. Când am aflat mi-a venit să plâng”, a povestit Bogdan Iancu.

”Deci am două video-uri cu un milion de vizualizări”, a exclamat Bogdan Iancu atunci când Mimi și Andrei Ciobanu i-au povestit că pe canalele lor de youtube, materialele cu el au ajuns la câte un milion de vizualizări.

La trei luni și jumătate de la premiera ”Oh, Ramona!”, Bogdan Iancu, interpretul rolului principal, se pregătește să dea examenul de Bacalaureat. ”Mai e o lună, nu mă stresa, dau la istorie, română și logică”, a spus tânărul.

”Eu am dat la șapte materii, pentru că atunci când am dat eu, în Preistorie, se dădea bac-ul... am dat așa: la Română, scris și oral. Dar la oral pe bune, nu cum se dau acum competențe... că nu poți să îl pici... am dat istorie, engleză scris și oral, sport și logică... dar pe bune... și la sport, a fost cu dat peste cap, genoflexiuni”... a povestit Andrei Ciobanu, autorul scenariului.

”Deci puteai să pici bac-ul la sport?”, s-a mirat Mimi. ”Da!”, a spus Andrei.

”Au mai fost și doi - trei hateri, ce să faci... trebuie să știi la ce film te uiți, e un film cu și pentru adolescenți, nu poți să vrei de la un film pentru adolescenți să îți schimbe gândirea în filosofie”, a spus Andrei Ciobanu.

Cei trei au povestit ce urmăresc pe Netflix, de la ”Lucifer”, la ”Sex education”, care au fost toți trei de acord că te duce cu gândul la ”Oh, Ramona!”. ”E un fel de Oh, Ramona! e cu niște liceeni care fac chestii...”, i-a explicat Andrei lui Bogdan, scenaristul jurând că personajul din serial seamănă cu Anemona pe care a cunoscut-o în realitate. ”În principiu vă uitați la «Oh, Ramona!» și după aia vedeți și ce mai e pe acolo”, a glumit Bogdan.

Mihaela Pantea este cunoscută ca Mimi de pe vlog şi este o tânără care la 19 ani a plecat la Londra să îşi continue studiile. Fiind pasionată de YouTube, şi-a deschis propriul canal care acum este urmărit de mai bine de 700.000 de abonaţi.

Bogdan Iancu era licean atunci când a jucat în ”Oh, Ramona”. S-a născut la 7 noiembrie 1999 în Bucureşti, iar primul contact cu industria media l-a avut la vârsta de 4 ani, când a filmat o reclamă la ciocolată. În 2009 a debutat în film cu un rol în ”Ho, ho, ho!”. De atunci a mai jucat şi în ”Condamnat la viaţă/ A Farewell To Fools”, unde a jucat alături de Gerard Depardieu şi Harvey Keitel.

Andrei Ciobanu s-a născut la Suceava în 1989 şi se descrie ca un explorator al adâncurilor de când a căzut într-un canal, teoretician al platonismului, de când a iubit de la distanţă o colegă de gimnaziu dar şi ca un ”atlet al amorului adolescentin”. După studenţia la Cluj Napoca, s-a stabilit la Bucureşti, unde este stand-up comedian şi a publicat "Suge-o Ramona!", un bestseller cu peste un milion de cititori ca şi continuarea poveştii în "Suge-o Andrei!".

Comedia romantică “Oh, Ramona!”, în regia Cristinei Jacob, este disponibilă începând de sâmbătă dimineaţă în 190 de ţări prin intermediul platformei globale Netflix, după a stabilit recorduri în cinematografe, cu 260.531 de spectatori în cele 12 săptămâni în care a rulat pe marile ecrane româneşti.

”Oh, Ramona!” este ecranizarea bestsellerului românesc autobiografic ”Suge-o, Ramona!”, de Andrei Ciobanu, care semnează şi scenariul alături de Alex Coteţ şi Cristina Jacob. În viziunea şi execuţia regizorului, povestea devine un film fără limitări culturale, fără graniţe geografice şi lingvistice, pentru o generaţie care trăieşte planetar experienţele irepetabile ale adolescenţei.

Aşteptată, deopotrivă, de fanii cărţii lui Andrei Ciobanu şi de cei ai filmelor "Selfie" şi "Selfie 69" ale Cristinei Jacob, comedia "Oh, Ramona!" a fost lansată în cinematografele din toată ţara pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiţilor iar de pe 1 iunie este disponibilă pe platforma Netflix.