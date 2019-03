Olguța Vasilescu, IRONII la adresa USR și PLUS : Judecătoarea pe care până ieri o ridicau în slăvi că l-a condamnat pe Dragnea, azi o trimit în tabăra PSD

Lia Olguta Vasilescu a postat un mesaj ironic pe Facebook la adresa USR și PLUS, după ce BEC a respins participarea celor doua formatiuni, sub forma de alianta, la alegerile europarlamentare. Purtatorul de cuvant al PSD sustine ca una dintre judecatoarele membre BEC a fost laudata pana acum pentru condamnarea lui Liviu Dragnea de cele doua partide, insa acum a fost trimisa in tabara PSD.

"Băieții de la USR minus Plus au senzația ca tot ce merge prost in viața lor trebuie sa li se tragă de la PSD și Dragnea! Ei nu au nicio vină că nu știu sa interpreteze o lege și niciun aiurit prin partid care sa le facă prost documentația... Însă, partea cu judecătoarea pe care până ieri o ridicau in slavi fiindcă l-a condamnat pe Liviu Dragnea, iar azi o trimit direct in tabăra PSD fiindcă le-a respins înscrierea alianței, e maximă! Lasă, băieți, că vine Caramitru junior cu ordonanța de urgență care vă înscrie pe voi și ne desființează pe noi și se rezolva!", a scris Lia Olguta Vasilescu pe Facebook.