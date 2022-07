OMS îi apără pe homosexuali, după ce variola maimuței se răspândește la nivel mondial: campanie demarată de Tedros Adhanom Ghebreyesus

Prin intermediul rețelelor sale de socializare, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a demarat o „campanie anti-homofobie” după ce variola maimuței s-a extins la nivel mondial asupra persoanelor homosexuale, temându-se de o "reacție" a comunităților din întreaga lume în fața epidemiei față de astfel de grupuri sociale.

"Stigmatizarea și discriminarea pot fi la fel de periculoase ca orice virus", afirmă secretarul general Dr. Tedros Adhanom, pe Twitter.

