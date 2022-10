OMV anunţă majorarea marjelor comerciale şi de vânzare cu amănuntul, în trimestrul trei din 2022

Grupul energetic austriac OMV a anunţat luni că marjele comerciale şi de vânzare cu amănuntul au crescut în trimestrul trei din 2022, comparativ cu precedentele trei luni, transmite Reuters, scrie AGERPRES.

De asemenea, potrivit OMV, incidentul mecanic de la rafinăria Schwechat va avea un impact negativ asupra rezultatelor din trimestrul trei din 2022.OMV a anunţat vineri că rafinăria sa de la Schwechat, în apropiere de Viena, funcţionează din nou la capacitate maximă, după finalizarea cu succes a lucrărilor de reparaţii şi a testelor.Această rafinărie a fost scoasă parţial din funcţiune, începând cu data de 3 iunie, din cauza unui incident mecanic la instalaţia de distilare a ţiţeiului. La efectuarea reparaţiilor au lucrat cei 800 de angajaţi ai rafinăriei de la Schwechat plus 320 de experţi de la diferite companii partenere din Austria şi Europa.În iulie, OMV estima un impact negativ de aproximativ 200 milioane de euro din cauza incidentului de la rafinăria Schwechat."Efectele pozitive asupra fluxului de numerar de pe urma activităţii noastre de tranzacţionare a gazelor naturale ar urma să compenseze într-o mare măsură ieşirile cauzate de umplerea capacităţilor de stocare a gazelor naturale", se arată în raportul OMV.În iulie, OMV a anunţa că în trimestrul doi din 2022 profitul operaţional a atins un nivel record de 2,937 miliarde de euro, mai mult decât dublu faţă de 1,299 miliarde de euro în perioada similară a anului trecut, în timp ce vânzările s-au dublat şi ele până la 14,79 miliarde de euro.Pentru ansamblul acestui an, OMV se aşteaptă ca preţul mediu al ţiţeiului Brent să fie de peste 100 dolari per baril, faţă de 71 dolari per baril în 2021, şi la o marjă de rafinare de aproximativ 15 dolari per baril, semnificativ mai mare decât cea de 3,7 dolari per baril înregistrată în 2021.