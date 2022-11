OMV Petrom a plantat două milioane de puieţi în cadrul campaniei 'România plantează pentru mâine'

Plantările de puieţi din această toamnă au debutat cu un eveniment organizat în comuna Brazi, judeţul Prahova, în cadrul evenimentului fiind plantat puietul cu numărul 2 milioane, au anunţat sâmbătă reprezentanţii OMV Petrom.

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, la acţiunile de plantare de la Brazi au luat parte reprezentanţi ai ONG-urilor partenere şi voluntari."'România plantează pentru mâine' uneşte comunităţi şi voluntari din întreaga ţară în jurul unui scop nobil: să construim, împreună, un mediu mai curat. Schimbările climatice sunt din ce în ce mai prezente şi, la nivelul companiei, avem un angajament ferm de a contribui la atenuarea acestora. Acesta include investiţii pentru reducerea amprentei de carbon şi pentru a genera energie mai curată, cât şi pentru susţinerea proiectelor de mediu.", a afirmat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.Proiectul "România plantează pentru mâine" a început în luna martie 2020 şi a fost sprijinit de OMV Petrom cu 5 milioane de euro. În această perioadă, peste 9.000 de voluntari au contribuit la activităţile de plantare care s-au desfăşurat în 70 de localităţi din peste jumătate din judeţele României.Acţiunile au fost organizate cu sprijinul a şase ONG-uri recunoscute pentru contribuţiile aduse protecţiei mediului înconjurător din România - Act for Tomorrow, Mai Mult Verde, Plantăm fapte bune în România, Pădurea Copiilor, Viitor Plus şi Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti.În cadrul proiectului "România plantează pentru mâine", au fost dezvoltate alte trei proiecte pilot în România: plantarea pădurilor miniaturale urbane, primul studiu care măsoară stocarea emisiilor de carbon prin intermediul pădurilor, în colaborare cu Forest Design şi o componentă educaţională destinată apropierii elevilor de natură.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 47 milioane bep în 2021. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 790 benzinării, sub două branduri, OMV şi Petrom.Acţiunile OMV Petrom sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori din Londra. OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 21% din acţiunile OMV Petrom, iar 28% sunt deţinute de persoane fizice şi juridice.