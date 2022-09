Oncologia Spitalului 'Sf. Maria' va fi dotată cu aparatură, din donaţii, cu sprijinul Salvaţi Copiii

Secţia de oncologie a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" din Iaşi va fi dotat cu un aparat pentru mixarea citostacelor, unic în România, după ce părinţii unui copil care nu a supravieţuit cancerului au decis să doneze fondurile strânse pentru tratamentul acestuia, a informat, joi, Organizaţia Salvaţi Copiii România, într-un comunicat remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, părinţii unui copil care nu a supravieţuit unei forme agresive de cancer, Călin Mihai, au decis să doneze fondurile strânse pentru tratamentul acestuia pentru ca alţi copii bolnavi să aibă cât mai repede după diagnostic şansa unui tratament adecvat, astfel că Spitalul pentru Copii "Sf. Maria" din Iaşi, cu susţinerea Salvaţi Copiii, va fi dotat cu primul aparat pentru mixarea citostaticelor din România, în valoare de 120.000 de euro.

Managerul Spitalului pentru Copii "Sf.Maria" din Iaşi, Alina Belu, a declarat că aparatura medicală de ultimă generaţie este unică în România şi va face parte din dotarea Secţiei de oncologie. Cu ajutorul acestei aparaturi pot fi mixate citostaticele care fac parte din tratamentele copiilor internaţi în această secţie, singura din regiunea de Nord Est a României, informează Agerpres.

"Echipamentul mixează soluţiile citostatice şi toate soluţiile perfuzabile, are o capacitate de 260 de pungi. Vor fi pungi asociate unui tratament care va fi introdus şi ales computerizat. Tot procesul va fi sub mediul steril, sub o măsurare de 0,01 ml/soluţie. Siguranţa concentraţiei oferă o siguranţă de 100%. Suntem norocoşi că am fost dotaţi cu un asemenea echipament pentru că ne ajută să acordăm şi să dozăm un bun tratament pacienţilor pediatrici cu patologie oncologică", a declarat Alina Belu.

Aparatura a fost donată de părinţii unui băieţel, Călin-Mihai, care a murit la mai puţin de doi ani de la naştere. El a fost diagnosticat cu neuroblastom de gradul 4, o formă de cancer localizată la nivelul glandei suprarenale.

Părinţii copilului au povestit joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că după şase săptămâni de internare la Spitalul pentru Copii din Iaşi, în urma unei campanii umanitare de strângere de fonduri, Călin-Mihai a fost transferat la un spital din Franţa, unde a fost internat timp de şase luni. Aici părinţii au avut ocazia să vadă discrepanţa dintre dotarea clinicilor de profil din România şi Franţa.

"În Franţa am observat cu totul alte condiţii care se ofereau pacienţilor, o cu totul altă siguranţă pentru tratament. De aceea am decis că dacă acum avem această posibilitate să întoarcem binele primit din partea comunităţii. Pentru că oamenii au sărit să ne ajute să ajungem acolo, am decis să întoarcem toată această experienţă. Ne dorim să implementăm şi la noi ceea ce am văzut că este bun în străinătate. Am format Asociaţia Conventus Mirabilis. Aceştia bani sunt şi vot fi folosiţi în continuare în scopuri caritabile. Vom continua să sprijinim spitalul şi pentru consumabile. Ne dorim ca Salvaţi Copiii România să ne fie alături, pentru a putea crea o parte din condiţiile şi tratamentul de care a beneficiat Călin Mihai în Franţa pentru copiii afectaţi de cancer care se regăsesc în saloanele Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii 'Sf. Maria' din Iaşi", a declarat presei Dragoş Chihaia, tatăl lui Călin-Mihai.

Pentru a achiziţiona această aparatură, familia Chihaia a apelat la sprijinul celor de la Salvaţi Copiii România.

"Aceşti părinţi depăşesc puterea multor oameni de a face bine. Nu ai cum să îţi revii din ceea ce li s-a întâmplat lor. Cu toate acestea ei au făcut această donaţie. Nu este doar o simplă donaţie către Spitalul Sf.Maria din Iaşi, ci este începutul modernizării Secţiei de oncologie. (...) Asocierea cu Salvaţi Copiii a fost o asociere foarte firească, pentru că e foarte greu să cumperi aparatură medicală. Deşi ei ştiau foarte bine ce vor aveau nevoie de suportul unei organizaţii care să ştie exact suişul şi coborâşul birocratic al implementării acestui echipament pe piaţă. Salvaţi Copiii au fost alături de ei în ultimii trei ani pentru a trece împreună peste mulţi munţi, unii mai lini, alţi abrupţi. A fost o poveste foarte grea cu omologarea acestui aparat care până acum nu a mai fost în România", a declarat, în cadrul conferinţei de de presă, Amalia Năstase, ambasador Salvaţi Copiii România.

În anul 2020, pentru care există date centralizate, medicii de familie au declarat 443 de cazuri noi de îmbolnăvire prin tumori maligne la copii, ceea ce reprezintă 1,03% din totalul cazurilor noi declarate pe ţară.

Din anul 2010, Organizaţia Salvaţi Copiii a dotat 105 unităţi medicale (secţii de neonatologie, terapie intensivă neonatală, secţii de pediatrie şi Obstetrică-Ginecologie) din toate judeţele ţării, cu peste 1.020 de echipamente vitale, investind peste 8.500.000 de euro.

Salvaţi Copiii va dota cu echipamente performante, până la sfârşitul acestui an, 55 de unităţi medicale, în scopul asigurării supravieţuirii şi tratamentului adecvat pentru zeci de mii de copii. Echipamentele vor ajunge în spitale din judeţele: Argeş, Botoşani, Braşov, Covasna, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Iaşi, Maramureş, Mureş, Mehedinţi, Sibiu, Timiş şi Tulcea, precum şi în Bucureşti.

"Dotarea secţiilor de pediatrie cu aparatură medicală performantă este una dintre priorităţile majore ale Organizaţiei Salvaţi Copiii România. Este crucial să avem secţii dotate, astfel încât copiii să aibă acces la cel mai bun tratament, imediat, pentru că orice zi în plus poate face diferenţa reală dintre viaţă şi moarte. Cazul lui Călin-Mihai este unul dramatic, dar o dramă pe care părinţii îndureraţi au transformat-o în speranţă pentru alţi copii care primesc cel mai dur diagnostic. Generozitatea lor este de neegalat şi ne onorează", a declarat preşedintele executiv al Salvaţi Copiii România, Gabriela Alexandrescu, citată în comunicat.

Totodată, Salvaţi Copiii România a început şi un proces amplu de reabilitare a Blocului Operator şi a Secţiei de Terapie Intensivă ale Maternităţii Polizu, din cadrul Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu". În Secţia de Terapie Intensivă şi Blocul Operator ajung anual aproximativ 8.000 de paciente pentru intervenţii chirurgicale complexe, de la sarcinile cu risc crescut până la patologii din sfera oncologică.