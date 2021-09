'Opera de trei parale', în regia lui Răzvan Mazilu - în premieră la Excelsior, până la sfârşitul anului

Spectacolul "Opera de trei parale" de Bertold Brecht, în regia lui Răzvan Mazilu şi cu o scenografie semnată de Dragoş Buhagiar, va avea premiera, până la sfârşitul acestui an, anunţă managerul Teatrului Excelsior din Capitală, Adrian Găzdaru, potrivit Agerpres.

El a declarat că primul spectacol al stagiunii 2021-2022, prezentat în premieră, a fost "Urâtul" de Marius von Mayenburg.

"O primă premieră, care a avut loc pe 10 şi 11 septembrie, a fost 'Urâtul' de Mayenburg, în regia tânărului regizor Mădălin Hîncu, fiindcă, aşa cum ştiţi, Teatrul Excelsior este un teatru al copiilor, dar şi al adolescenţilor şi atunci încercăm ca toate spectacolele montate la noi, aproape toate spectacolele, să fie regizate de tineri regizori. Avem în lucru acum o nouă premieră - dar să vedem cum vom reuşi să o prezentăm publicului până la 31 decembrie - "Opera de trei parale" de Bertold Brecht, în regia lui Răzvan Mazilu şi scenografia domnului Buhagiar. Cam atât până la 31 decembrie", a precizat Adrian Găzdaru, pentru AGERPRES.El a amintit că planurile pentru cea de-a doua parte a stagiunii cuprind un parteneriat cu teatrul din Bari, Italia, pentru spectacolul "Romeo şi Julieta" de Shakespeare, dar şi laboratoare şi proiecte pentru actorii instituţiei pe care o conduce.

"Anul viitor, în 2022, ne-am dori în ianuarie să continuăm proiectul şi parteneriatul pe care-l avem cu teatrul din Bari şi să realizăm 'Romeo şi Julieta' de William Shakespeare, în regia lui Michelangelo Campanare. De asemenea, avem laboratoare şi proiecte pe care le desfăşurăm, colegii noştri actori încearcă să descopere şi această nouă meserie a regizorului, şi în aceste laboratoare ei încearcă să monteze nişte spectacole, fiindcă aşa cum se ştie, situaţia financiară din păcate este destul de precară şi nu ne putem permite să antamăm alţi regizori şi încercăm să prezentăm publicului spectacole şi premiere, doar că făcute în regie proprie", a afirmat managerul.



Găzdaru a povestit şi de spectacolul câştigător, în 2019, al concursului de dramaturgie New Drama.



"În plus, mai avem câştigătoarea concursului de dramaturgie New Drama, Thea Drogoreanu cu 'Teoria pământului plat', spectacol câştigător care intră în repertoriul Teatrului Excelsior, conform regulamentului concursului", a mai spus acesta.



El a amintit şi de premiera spectacolului "Cenuşăreasa", adaptare muzicală a basmului omonim, semnată Eduard Petru Jighirgiu.



"Spectacolul 'Cenuşăreasa' a avut în stagiunea trecută o premieră într-un cadru restrâns, doar angajaţii teatrului şi câteva rude apropiate. Acum avem premiera spectacolului 'Cenuşăreasa' cu public", a precizat managerul.



Despre noile reglementări, care vin odată cu trecerea pragului incidenţei de 3 la mia de locuitori, Adrian Găzdaru a spus că nu poate decât să se supună reglementărilor.



"Ne vom supune reglementărilor care vor fi date. Deja acum, când s-a trecut la o incidenţă de peste 3 la mie, cu siguranţă vom trece într-un alt scenariu cu 50% din capacitatea sălii. Ce nu înţelegem este dacă acest procent de 50% este cu spectatori vaccinaţi, nevaccinaţi, cu test sau fără test, sau 50% indiferent dacă sunt doar vaccinaţi. Aşteptăm să vedem şi, de abia atunci, vom lua o decizie. Din păcate, această situaţie care se pare că va continua şi stagiunea aceasta ne îndepărtează foarte mult de public şi îndepărtează foarte mult publicul de instituţiile culturale şi de cultură", a subliniat acesta.



Întrebat despre componenta online a spectacolelor, Găzdaru a afirmat că el nu crede în teatrul online, pentru că acesta nu face decât să îndepărteze publicul de sala de spectacol.



"Eu nu am fost de acord să difuzăm spectacole înregistrate din arhiva teatrului. Noi nu ne-am gândit că se va ajunge într-o situaţie de genul acesta şi că va trebui să ajungem într-o zonă online şi atunci spectacolele pe care noi le filmam la premieră, le filmam doar ca martor că acel spectacol, acea premieră a avut loc. Nu au fost filmate într-un studio de televiziune, nu au fost filmate cu prim-plan-uri, cu gros plan-uri, în sistem filmic. Eu deja am început să mă gândesc, dar din păcate, iar mă lovesc de situaţia financiară, am început să gândesc o strategie prin care chiar şi spectacolele mai vechi să încerc să le reiau şi, într-un cadru foarte restrâns, cu cât mai puţini oameni în sala de spectacol, să încerc să transpun spectacolele de teatru de pe scenă pe peliculă în sistem cinematografic, în aşa fel încât, şi audio şi vizual să poată fi vizionate. Componenta online nu este o variantă, este o variantă pentru această situaţie, dar eu nu cred în teatrul online, adică acea interacţiune cu actorul, cu emoţiile, cu acel transfer între public şi actorul de pe scenă nu ai cum să-l înlocuieşti şi, din păcate, se va ajunge la o îndepărtare a publicului de sala de spectacol", a susţinut managerul Excelsior.