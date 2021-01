OPINIE (diaspora) - Recensământul care va avea loc in primavara acestui an va oferi cea mai bună imagine a nevoilor tuturor celor care locuiesc in UK

Recensământul care va avea loc in primavara 2021 va ajuta enorm oferind cea mai bună imagine a nevoilor tuturor celor care locuiesc în Anglia și Țara Galilor. Recensământul are la baza informațiile despre societate și opinia publică a pronozelor demografice. Deoarece previziunile demografice se întind pe perioade lungi de timp (30-50 de ani), erorile se acumulate sunt destul de ridicate.

Erorile pot fi reduse prin informațiile de date exacte intrate cu privire la populație începând de la natalitate până la mortalitate și tot ceea ce se întâmpla pe parcursul perioadei de viață și structura oferită prin recensământ. Prin urmare, datele de prognoză demografice sunt atât de necesare și de importante pentru guvern și pentru agențiile adecvate pentru a pune în aplicare sisteme de bunăstare durabile cum ar fi : politici de sprijin familial, nivel financiar de pensionare decentă etc.

Peste 90% din oameni au participat la ultimul recensământ, ajutând fiecare zonă să primească finanțare necesară adecvata. Cred cu tărie că ar fi mai greu săse primeasca finanțare publică și ar fi mult mai dificil să fie oferite serviciile de care fiecare comunitate are nevoie fără recensământ. Informațiile date la recensământ au puterea de a avea un impact real asupra vieții oamenilor de zi cu zi.

Fiind vital și important pentru noi toți, prin urmare, fiecare dintre noi trebuie să participe la recensământ. Sper ca prezentarea argumentelor mele convingătoare de mai jos sa rezoneze.

Recensământul ne ajută să înțelegem clar de ce are nevoie societatea noastră acum și care sunt probabil viitoarele nevoi. Informațiile colectate ajută la planificarea și finanțarea serviciilor din fiecare zonă, cum ar fi transportul, educația și asistența medicală.

Firmele folosesc recensământul pentru a decide unde să se stabilească, ajutându-le să creeze oportunități valoroase de muncă. Organizațiile caritabile și organizațiile non-profit folosesc, de asemenea, informații de recensământ pentru a obține finanțarea necesară.

Ce este recensământul?

Recensământ ul este procedura de colectare a informațiilor despre toate persoanele care trăiesc în țară. În timpul unui recensământ, datele sunt colectate despre fiecare persoană: • vârsta, sexul, educația, locul de reședință, membrii familiei; surse de venit, câte locuri de muncă are o persoană, dacă are probleme cu angajarea și care sunt aceste probleme dacă există; • dacă o persoană locuiește la adresa dată permanent,

• dacă a trăit în străinătate înainte sau intenționează să se mute în străinătate și care sunt motivele relocării (date privind migrația);

• care sunt condițiile de viață ale persoanei?

- vechimea constructiei casei /apartamentului,

-disponibilitatea apei curente și reci, a toaletelor, gazului, electricității, încălzirii centrale etc.

Un recensământ permite obținerea de informații detaliate despre un individ și familiile acestuia care locuiesc în acea gospodărie. Din datele recensământului putem afla în care gospodării locuiesc părinții împreună cu copiii lor sub sau peste 18 ani. Câte familii au sau nu copii sau mai mult de doi copii, ce educație și ocupație are fiecare membru al gospodăriei etc. Este important ca oamenii să completeze Censusul în zona de reședință dacă este posibil astfel încât datele recensământului să fie corecte la nivelul dimensiunilor satelor sau orașelor, în consecință.

De ce este necesar recensământul?

Un recensământ este fundamentul democrației.

Datele recensământului sunt utilizate pentru a defini granițele zonei electorale, astfel încât fiecare membru al parlamentului să reprezinte în mod corect din punct de vedere geografic populația.

Recensământul este necesar pentru protecția eficientă a drepturilor omului. Un recensământ poate descoperi „grupuri de oameni care sunt așa numiți invizibili, cum ar fi grupuri de minorități etnice nu atât de bine cunoscute, grupuri marginalizate, cele mai sărace sau persoane care evită înregistrarea oficială din diferite motive nefondate care după părerea mea motive nesustenaabile datorită lipsei adecvate de informație corecta.

După cum am menționat deja, recensământul poate furniza date nu numai cu privire la numărul la astfel de grupuri, ci și cu privire la condițiile lor de viață. Deci, în mod clar, acesta este un ajutor masiv în elaborarea politicilor care în mod direct vizează aceste grupuri. De reținut!

Distribuirea fondurilor publice și planificarea teritoriului se bazează pe recensământ.

Recensământul este necesar pentru statistici economice viabile și comparații internaționale.

Sper că am reușit să te conving cât de cât si să aduc lumină înprivinta dilemei recensământului pe care poate o ai și să participi cu incredere la recensământul 2021. Răspândiți știrile, vă rog! Incurajați-vă familiile, vecinii și prietenii din UK să participe la recensământul 2021 și împreună sa avem impact în comunitățile noastre.

