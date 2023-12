VIDEO - Orașul subteran: Armata israeliană a descoperit peste 800 de puțuri de tunel în Gaza

IDF afirmă că aproximativ 500 dintre ele au fost deja distruse, fie prin detonarea unor cantităţi mari de explozibili în interior, fie prin sigilarea lor. Potrivit IDF, multe dintre tuneluri fac legătura între "active strategice" ale Hamas.

IDF afirmă că a distrus, de asemenea, sute de kilometri de tuneluri, în afară de puţuri. "Puţurile se aflau în zone civile, iar multe dintre ele erau situate în apropierea sau în interiorul unor instituţii de învăţământ, grădiniţe, moschei şi locuri de joacă", precizează IDF.

În unele din tuneluri, trupele IDF au găsit armament Hamas.

"Aceste descoperiri sunt o dovadă în plus a utilizării cinice pe care organizaţia teroristă Hamas o face din populaţia civilă ca scut uman şi ca acoperire pentru activitatea sa teroristă", adaugă IDF.

???? IDF Finds 800 Tunnels in Gaza: Destroys 500



IDF has said they have located over 800 underground tunnel shafts in Gaza, attributed to Hamas.



Approximately 500 of these tunnels have been targeted and destroyed, with reports of using bunker busters from the US.



Source:… pic.twitter.com/madLBrzfyy