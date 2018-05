Orban i-a luat-o înainte lui Băsescu! Un analist politic traduce ieșirile vulcanice ale fostului președinte la adresa liderului PNL: 'Asta l-a enervat'

Politologul Stelian Tănase a comentat la RFI plângerea penală depusă de președintele PNL Ludovic Orban pe numele împotriva Vioricăi Dăncilă și a lui Liviu Dragnea, pentru comiterea mai multor infracțiuni: înaltă trădare şi uzurparea funcţiei publice. În ciuda acuzațiilor extrem de grave pe care Orban susține că le face în calitate de cetățean, politologul Stelian Tănase crede că situația va rămâne doar la nivel de scandal politic. De asemenea, Stelian Năstase traduce și reacțiile furtunoase ale lui Traian Băsescu după demersul liderului PNL.

„În primul rând aș observa că principala vulnerabilitate a doamnei Dăncilă este că a încălcat legea răspunderii ministeriale. Este un lucru foarte clar. Dacă Constituția are ambiguitățile ei, legea răspunderii ministeriale este foarte clară. Dar, din cauza dimensiunii politice și a importanței actorilor nu se va ajunge mai departe de atât. Se vor da declarații, vor apărea avocați, lideri politici și de la liberali și de la alte partide. Ați văzut deja reacția lui Traian Băsescu care șterge pe jos cu Ludovic Orban. De fapt, s-a gândit că mai bine o făcea el și asta l-a enervat, că nu i-a dat prin cap. Asemenea reacții abia încep. (...) Nu cred că se va ajunge mai departe de aici până la vară, când toată lumea pleacă în vacanță.”, a spus Stelian Tănase, la RFI.

Întrebat dacă Ludovic Orban a deschis o portiță pentru demiterea premierului Dăncilă, Stelian Tănase a spus că există un precedent în politica românească, făcând referire la ministrul Atanasiu.

„Am văzut astfel de speculații. Există și un precedent, Ministrul Atanasiu. Doamna Săftoiu, care era consilier la Palatul Cotroceni, mâna dreaptă a lui Băsescu, i-a făcut plângere penală. De îndată ce a fost acceptată a fost dat afară. Traian Băsescu a fost foarte iute. Se poate folosi aceeași manevră. Să vedem dacă lucrurile astea se vor întâmpla. Eu cred că mai curând nu. Dar se poate interpreta această plângere penală în continuarea cererii de demisie făcută de Klaus Iohannis. Lumea a înțeles că a fost o cerere de demitere. Este inexact. Constituția, așa cum a fost formulată în 2003, nu îi dă dreptul să demită Primul Ministru sau să dizolve Parlamentul. În ciuda faptului că el este ales direct, că are o legitimitate uriașă, că are șase milioane de voturi, când este vorba despre atribuții trebuie să se comporte ca un președinte dintr-o republică parlamentară, unde președintele este ales de parlament și nu are atribuții puternice. El nu i-a cerut demisia în sensul că are instrumentele să o demită. I-a cerut ca ea să se simtă, să aibă onoare și să se retragă. Presa și politicienii au interpretat greșit că este o tentativă de demitere. Nu a fost o tentativă de demitere. Nu o poate demite prin Constituție. Nu este atât de prost.”, a mai declarat Tănase.