Oreste Teodorescu acuză 'o făcătură ordinară', după ce a fost chemat la DIICOT într-un dosar de trafic de droguri

Oreste Teodorescu urmează să fie audiat la DIICOT, într-un dosar de trafic de droguri. Deşi ştirea a fost publicată de agenţia Mediafax, Oreste acuză site-ul stiripesurse.ro, folosind informaţii false, că ar participa la o campanie de discreditare a sa.

"Hai ca au pitrocit-o mult...

In 2003 când îl torpilam cu același aplomb pe Adrian Nastase, am fost chemat la audieri la Parchet fiind suspectat ca am întreținut raporturi cu minore din Republica Moldova. Presa obedienta a titrat atunci ca sunt locotentul lui Nuțu Camataru... evident ca era o făcătură ordinara menită sa ma compromită. Astăzi Ciuma Roșie încearcă același scenariu stupid, iar site-ul al cărui patron este Pandele, printul Consort al Ciumafaiei Roz, Firea publica mizeria asta:

Luni voi merge la DIICOT Ploiești sa văd despre ce este vorba !

Înțeleg ca e un război total! Foarte bine, mi l-am asumat și merg mai departe! Fără mila! Fără prizonieri ! ca sa citez un spagasin obedient pupător de fese infracționale!", scrie Oreste Teodorescu pe Facebook.

Surse judiciare au declarat, corespondentului MEDIAFAX, că mai multe percheziții au fost făcute, joi, în Prahova și București într-un dosar de trafic de droguri.

La sediul DIICOT Ploiești au fost aduse la audieri mai multe persoane cunoscute din showbiz, printre printre care și creatorul de modă, Răzvan Ciobanu, dar și Raluca Bădulescu și Oreste Teodorescu.

Răzvan Ciobanu și Raluca Bădulescu au fost văzuți pe scările din fața DIICOT Ploiești, dar au refuzat să dea declarații.

Sursele citate au precizat că vedetele ar fi fost aduse în calitate de martor, locuințele acestora nefiind percheziționate.