Organizatorii evenimentelor educaţionale de business, tehnologie, IT, antreprenoriat şi creative protestează faţă de faptul că Guvernul ignoră acest domeniu

Grupul de iniţiativă al organizatorilor de evenimente educaţionale de business, tehnologie, IT, antreprenoriat şi creative, format din principalele companii tip IMM şi ONG-uri care realizau, ca principal obiect de activitate, evenimente locale şi internaţionale de prestigiu care aveau loc în România, se declară consternat de faptul că „Guvernul ignoră apelurile la dialog şi solicitările unei întregi industrii aflate în imposibilitatea de a-şi mai desfăşura activitatea”, anunță news.ro.

”Salutăm şi susţinem intenţia declarată în cadrul unei conferinţe de presă care s-a bucurat ieri de o largă mediatizare în această perioadă cu încărcătură electorală la care au participat Vicepremierul României Raluca Turcan, Primarul Capitalei, Nicuşor Dan şi Ministrul Culturii, Bogdan Ghiorghiu de a acorda ajutoare estimate la 100 de milioane de euro colegilor din domeniile muzical, cultural şi de divertisment. Susţinem acest demers pe care îl considerăm 100% necesar. Nu putem, totuşi, să nu întrebăm de această dată public de ce, în ciuda apelurilor noastre repetate şi chiar a unor întâlniri avute cu reprezentanţi ai Executivului, nu se aude şi vocea noastră?”, afirmă reprezentanţii grupului.

Ei se întreabă dacă peste 1.500 de companii cu cod CAEN principal de activitate 8239 - „Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor”, care cumulează peste 124.000.000 euro cifră de afaceri, au peste 2.000 de angajaţi direcţi şi zeci de mii de colaboratori, la care se adaugă ONG-urile care militează şi organizează evenimente educaţionale si/sau de business cunoscute pe plan internaţional, chiar nu contează.

”Dacă pe noi nu ne credeţi când spunem că munca noastră are impact real şi contează, poate e cazul să cereţi opinia celor peste 50.000 de persoane-cheie, în marea lor majoritate lideri ai unor organizaţii majore, manageri de top, antreprenori, investitori străini şi români, studenţi, în general o parte de public care e interesată în a dezvolta afaceri legitime majore în România sau din România, sau pe oamenii interesaţi de cele mai noi tendinţe în tehnologie, management, IT, software, antreprenoriat, gândire strategică avansată care ne vizitau, an de an, din toate colţurile lumii”, argumenetează organizaţiile semnatare ale protestului oublic adresat Guvernului.

Acestea precizează că înţeleg şi sunt de acord că buna dispoziţie a populaţiei e importantă - mai ales în această perioadă dificilă -, la fel şi impactul economic al industriilor tip cultural sau horeca în comunitate dar consideră că şi evenimentele cu un aport esenţial la educarea şi dezvoltarea mediului de business, în general, şi contribuie, prin numărul semnificativ de participanţi veniţi din afara ţării, la imaginea României şi la deschiderea unor noi oportunităţi de afaceri, trebuie susţinute urgent.

”Proiectele menţionate, şi multe altele, au un impact economic direct legat de stimularea consumului – inclusiv în industriile adiacente (producţie, ospitalitate, transport etc). Doar evenimentele listate mai sus contribuie direct cu milioane de euro la bugetul de stat în fiecare an iar specificul industriei noastre face ca peste 90% din sumele încasate să plece în economie spre alţi furnizori, liber-profesionişti cu diverse specializări, hoteluri, linii aeriene etc”, afirmă semnatarii protestului.

Ei precizează că deşi au fost direcţionaţi, în cadrul întâlnirilor avute până acum (doar două, în comparaţie cu cele peste 15 menţionate public şi acordate celor din industria de divertisment şi cultură) spre schemele de ajutor tip granturi, când au încercat să aplice, s-au izbit de chestiuni total ilogice: necesitatea certificatului de stare de urgenţă pentru eliberarea căruia s-a luat în calcul o perioadă aleatorie de stabilire a procentului scăderii, în condiţiile în care multe evenimente au venituri o dată pe an pentru munca din întregul an şi această lună nu e în prima parte a anului. Apoi, chiar dacă aberaţia legată de perioada solicitării şi de calcul a scăderii cifrei de afaceri a fost corectată de Comisia Buget Finanţe din Camera Deputaţilor, programul de granturi s-a consumat, în câteva minute, înainte ca decizia care le-ar fi permis totuşi să depunăi o cerere să devină aplicabilă.

”În concluzie, facem un apel public către premierul Ludovic Orban şi către cabinetul pe care îl conduce să ţină cont şi vocea noastră si să includă în măsurile pe care le are în vedere şi codul CAEN aferent industriei noastre, 8230 „Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor” - precum şi să dispună de urgenţă adaptarea schemelor de ajutor pe care Executivul le are în lucru şi pentru specificului nostru, companiile şi ONG-urile din domeniu. (Exemplu de particularităţi: accesul se face în baza unor contracte de prestări servicii ori de plată a unor traininguri de către companii, multe evenimente se bazează mai ales pe contribuţii ale sponsorilor, noţiunea de „bilet de intrare”/”ticket” folosită în comunicarea proiectelor noastre nu are sensul fiscal al biletului din industria culturală si de divertisment etc). Suntem convinşi că, printr-un dialog constructiv, putem clarifica lucrurile şi putem contribui la refacerea după criza economică şi sanitară a unei industrii care în multe alte ţări europene este susţinută constant, explicit şi transparent atât de guverne cât şi de municipalităţi - ca un semn firesc al recunoaşterii importanţei unor proiecte de acest tip”, conchid membrii Grupul de iniţiativă al organizatorilor de evenimente educaţionale de business, tehnologie, IT, antreprenoriat şi creative.

Semnatarii protestului public sunt: Andrei Avădănei - DefCamp şi Ladies in CyberSecurity, Andrei Dinu – TEDxBucharest, Andrei Gavrilă-Borţun - Internetics, Gala Societăţii Civile, Cartier Creativ, Art Directors Club, EFFIE, Andrei Radu – GpeC, Gala Premiilor eCommerce, Bogdan Iordache - How to Web, Cătălin Butnariu - Dev.Play, Ciprian Stănescu - Future Summit şi Future Talks, Cristian Hossu şi Mihai Cima - GoTech World (ex. Internet and Mobile World), Bucharest Techweek, Universum Events, Cristian Manafu - Webstock, TaxEU, TopHotel Conference, JSCamp, Cristian Movilă - UNFINISHED Festival şi World Press Photo, Cristian Dascălu – Techcelerator, Dragoş Gheban – DevTalks, Dragoş Stanca - Upgrade 100 / iCEE.fest - Interactive Central and Eastern Europe Festival, Flaviu Cicirean – Brand Minds şi Digitalium, Laszlo Pacso - Business Days, Business Focus, BD Bootcamp, BD Events, Tudor Pasc – TEDxCluj, Vlad Ciurcă - Techsylvania, Codiax, TEDxEroilor şi alţii.