Organizatorii Festivalului Naţional de Teatru au anunțat selecția și structura evenimentului

Ediţia a XXXIII-a a Festivalului Naţional de Teatru se va desfăşura în perioada 20 - 29 octombrie, iar cei trei curatori, Mihaela Michailov, Oana Cristea Grigorescu şi Călin Ciobotari, au anunţat selecţia şi structura evenimentului, informează un comunicat UNITER transmis vineri AGERPRES.

Potrivit argumentului curatorilor, selecţia a fost realizată în urma vizionării a peste 150 de spectacole cu premieră în anul teatral 2022 - 2023, în teatre de stat şi teatre independente, dintre acestea fiind selecţionate o serie de producţii considerate relevante pentru tema din acest an: 'FNT, laboratoarele sensibilului'.

Principiile generale după care s-au ghidat curatorii au fost: calitatea de cercetare artistică a spectacolului; atmosfera de laborator teatral recognoscibilă, într-o formă sau alta, în produsul scenic finit; potenţialul de creştere a unor echipe teatrale; reprezentativitatea; componenta etică; interesele publicului.

Printre spectacolele propuse se numără: "Agnes, aleasa lui Dumnezeu" regia Sânziana Stoican, producţie a Teatrului Nottara; "Băgău", regia Cristina Giurgea, producţie a Teatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova; "Băieţii de zinc" regia Yuri Kordonsky, producţie a Teatrului Bulandra; "EXIL" regia Alexandra Badea, producţie a Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti; "Ierbar" regia Radu Afrim, producţie a Teatrului Naţional Târgu Mureş, Compania "Liviu Rebreanu"; "Lysistrata, dragostea mea", regia Zalan Zakarias, producţie a Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri" de la Iaşi, "EXOD", regia Oskaras Korsunovas, producţie a Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara; "Mass" regia Andrei şi Andreea Grosu, coproducţie Teatrul Naţional "Radu Stanca" din Sibiu şi unteatru din Bucureşti; "Seaside Stories" regia Radu Afrim, producţie a Teatrului de Stat Constanţa.

În secţiunea internaţională a FNT 2023 vor putea fi văzute spectacolele invitate: "Catarina and the Beauty of Killing Fascists" regia Tiago Rodrigues, producţie a Teatrului Naţional D. Maria II din Lisabona; "Oh, Mz Sweet Land, Syria" regia Amir Nizar Zuabi, producţie Young Vic Theatre, Théâtre de Vidy; "Pieces of a Woman" regia Kornel Mundruczo, producţie TR Varşovia şi "Truth's a Dog Must to Kennel" regia Tim Crouch, producţie The Royal Lyceum Theatre din Edinburg.

Iniţiat în 2022, modulul "FNT Educaţional" continuă şi la ediţia de anul acesta şi va fi axat pe două componente: ateliere de teatru dedicate şcolilor şi liceelor bucureştene în care învaţă copii şi adolescenţi cu diferite tipuri de deficienţe (Liceul Tehnologic Special "Regina Elisabeta" din Bucureşti - instituţie de educaţie pentru elevii cu deficienţa de vedere; Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz "Sfânta Maria") şi spectacole de teatru. Spectacolele se vor juca în şcoli şi licee din Bucureşti şi se adresează copiilor şi adolescenţilor/adolescentelor cu vârste între 6 şi 18 ani.

Spectacolele-lectură prilejuiesc întâlnirea cu piese de teatru care vor fi citite pentru prima oară în România şi care abordează teme şi subiecte centrate pe realităţi acute. La ediţia din acest an textele alese vor fi regizate de regizori şi regizoare la început de drum: Anda Drăgan, Tania Drăghici, Mihai Gligan, Luiza Mihailescu, Larisa Popa, Monica Stoica.

Fiecare spectacol-lectură va fi urmat de întâlniri cu publicul, la care participă echipa de creaţie şi un expert în tema pe care spectacolul o abordează. În cadrul acestui modul, este organizat un concurs dedicat promovării piesei româneşti. Cei care vor fi selectaţi, care au ca termen limită pentru trimiterea textelor 10 august, vor avea posibilitatea să lucreze, timp de o lună, cu dramaturgi consacraţi - Bogdan Georgescu, Petro Ionescu, Elise Wilk. Modulul de spectacole-lectură în FNT este coordonat de regizorul Bobi Pricop.

Facultăţile de Teatru din ţară vor prilejui întâlnirea dintre artişti consacraţi, absolvenţi şi studenţi în cadrul unor capsule-laborator. Timp de două zile, o autoritate în domeniul artelor spectacolului din România şi un absolvent din facultatea respectivă vor conduce un laborator de lucru aplicat, cu o metodologie proprie, dedicat studenţilor. Capsulele-laborator devin astfel mini-centre de cercetare şi explorare, oferind studenţilor şi studentelor posibilitatea de a aborda noi modele de pedagogie performativă.

Şi la ediţia din acest an FNT găzduieşte o serie de dezbateri pe teme de maxim interes în domeniul artelor performative din România. Printre temele de dezbatere care vor fi abordate se află: etica muncii în instituţiile de spectacol; redefiniri ale dramaturgiei şi reconfigurări ale poziţiei dramaturgului/dramaturgei în teatrul prezentului; ce şi cum se documentează în teatru.

În secţiunea "Focus CNDB", vor fi prezentate diverse proiecte de cercetare structurate de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti.

La ediţia din 2022, echipa curatorială FNT a propus un format nou pentru lansările cărţilor de teatru, format care va fi continuat şi în 2023. Timp de mai multe zile, volumele vor fi lansate la Librăriile Cărtureşti, fiecare eveniment beneficiind de un interval de 30 de minute.

De asemenea, FNT 2023 va găzdui o serie de expoziţii dedicate unor personalităţi şi momente care au marcat şi marchează artele performative din România.

FNT 2023 propune şi un focus asupra Festivalului Internaţional de Teatru Sibiu, ajuns anul acesta la ediţia cu numărul 30. Prezenţa în festival a spectacolului "Jocuri, vorbe, greieri...", în regia lui Silviu Purcărete, produs de Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu, va puncta simbolic recunoaşterea rolului major pe care FITS l-a avut şi îl are în cultura română.