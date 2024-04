FOTO - Orientul Mijlociu dă în clocotul războiului: atac cu aproape 30 de morți lansat de Statul Islamic în Siria / Doi militari spintecați

În pofida înfrângerii teritoriale în Siria în 2019, SI, ai cărui membri s-au refugiat în vastul deşert sirian, continuă să comită atacuri sângeroase vizând în principal forţe proguvernamentale şi forţe kurde, aliate Statelor Unite.

Într-un prim atac, joi seara, ”22 de militari din armata regulată şi combatanţi dintr-o facţiune proguvernamentală au fost ucişi de jihadişti SI care au deschis focul asupra unui autobuz militar în estul provinciei Homs (centru)”, potrivit SOHR, un ONG cu sediul în Marea Brtitanie care dispune de o vastă reţea de surse în această ţată devastată de război. Majoritatea morţilor sunt membri ai unei facţiuni denumite ”Brigada al-Qods”, din care fac parte combatanţi palestinieni, potrivit SOHR.

Mai la est, în apropiere de frontiera cu Irakul, ”şase militari sirieni au fost ucişi în alt atac SI la o bază în apropiere de Abu Kamal”, anunţă ONG-ul. Doi dintre militari au fost spintecaţi, precizează SOHR.

Un bilanţ anterior anunţa 20 de morţi în aceste atacuri. Presa de stat siriană nu a scris imediat despre aceste atacuri.

La sfârşitul lui martie, jihadisţti din SI au ”executat” opt militari sirieni în urma unei ambsucade, potrivit SOHR.

SI a preluat controlul unor porţiuni ale Siriei şi Irakului în 2014, în care a proclamat un ”califat” şi a lansat un regum al teroriii, după care a fost înfrânt în 2019 de către o coialiţie internaţională antijihadistă condusă de către Statele Unite şi forţe kurse.

De la începutul acestui an, peste 268 de militari sirieni şi combatanţi proguvernamentali au fost ucişi în atacuri, ambuscade şi explozii SI, în provinciile Deir Ezzor, Homs şi Rakka, potrivit SOHR.

Războiul din Siria, declanşat în 2011 în urma reprimării brutale de către putere a unor manifestaţii în favoarea democraţiei, s-a soldat cu peste o jumătate de milion de morţi şi milioane de deplasaţi.

