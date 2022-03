OSCAR 2022: 'Drive My Car' a câştigat premiul pentru cel mai bun lungmetraj internaţional

Filmul japonez "Drive My Car", regizat de Ryusuke Hamaguchi, a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internaţional la cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizată duminică seară la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al evenimentului.

Producţia niponă a câştigat în acest an şi premiile BAFTA şi Globul de Aur la categoria "cel mai bun film într-o altă limbă decât engleza".



Filmul spune povestea unui renumit actor şi regizor de teatru care învaţă să depăşească o situaţie dificilă din viaţa lui, apărută în urma morţii neaşteptate a soţiei sale, în momentul în care primeşte oferta de a regiza spectacolul de teatru "Unchiul Vania", de Anton Cehov, în oraşul Hiroshima.



Scenariul filmului "Drive My Car", care are la bază o nuvelă a celebrului scriitor japonez Haruki Murakami, este semnat de regizorul peliculei, Ryusuke Hamaguchi, şi de Takamasa Oe.



La această categorie au concurat producţiile cinematografice "Drive My Car" (Japonia), "Flee" (Danemarca), "The Hand of God" (Italia), "Lunana: A Yak in the Classroom" (Bhutan) şi "The Worst Person in the World" (Norvegia).



În 2021, premiul acestei categorii a revenit filmului danez "Another Round".



Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actriţele Regina Hall, Amy Schumer şi Wanda Sykes.