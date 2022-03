OSCAR 2022: Lungmetrajul 'CODA', desemnat cel mai bun film

Lungmetrajul "CODA" a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, duminică seară, la Los Angeles, în cadrul celei de-a 94-a gale de decernare a trofeelor atribuite de Academia de film americană (AMPAS), potrivit contului de Twitter al evenimentului.

La această categorie au fost nominalizate producţiile cinematografice "Belfast", "CODA", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog", "West Side Story".Acest film, regizat de Sian Heder, câştigase deja în 2022 premiile decernate de Sindicatul actorilor americani (SAG) şi Sindicatul producătorilor americani (PGA).





Filmul "CODA" spune povestea adolescentei Ruby, singurul membru fără deficienţe auditive dintr-o familie afectată de surditate. Atunci când compania de pescuit a familiei sale este ameninţată, Ruby se confruntă cu un puternic conflict interior, fiind prinsă între dorinţa ei de a-şi urma pasiunea pentru muzică la Berklee College of Music şi temerile legate de abandonarea părinţilor.



În 2021, premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj a fost câştigat de filmul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao.



Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul a fost prezentat de actriţele Regina Hall, Amy Schumer şi Wanda Sykes.