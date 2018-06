Ovidiu Tender CUTREMURĂ politica și diplomația: Le-a spus judecătorilor, în dosarul Alinei Bica, despre doi ambasadori extrem de importanți

Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat luni, la Instanţa supremă, că a organizat o cină cu ambasadorii Olandei şi Israelului, unde le-a spus acestora că Alina Bica, care a participat şi ea la întâlnire, este "o fată de perspectivă" şi are nevoie de susţinere internaţională.

Tender, aflat în prezent în închisoare, a fost audiat în calitate de martor-denunţător în dosarul în care Alina Bica este judecată pentru favorizarea făptuitorului.

Procurorii susţin că, în anul 2013, Ovidiu Tender i-a cerut sprijinul Alinei Bica pentru a obţine o condamnare cu suspendare în dosarul RAFO - Carom, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Sprijinul a fost cerut prin intermediul lui Ionuţ Mihăilescu, fost ofiţer de poliţie judiciară şi consilier al fostului şef DIICOT, care între timp fusese angajat la compania Prospecţiuni SA, deţinută de Tender.

În timpul audierii, Tender le-a relatat magistraţilor despre întâlnirile avute cu fosta şefă a DIICOT, Alina Bica, şi cum i-a cerut Sorin Ovidiu Vîntu suma de 4 milioane de dolari pentru a nu i se face un dosar penal.

Ovidiu Tender a declarat că, în ianuarie 2005, au fost începute cercetări în dosarul "RAFO", fiind efectuate controale la cele 30 - 40 de firme pe care le avea. Ulterior, în luna mai 2005, spune el, a fost chemat de Sorin Ovidiu Vîntu la locuinţa acestuia din Otopeni, unde i s-a propus să dea 4 milioane de dolari pentru a nu i se face dosar penal.

"I-am spus că mi se pare exagerat de mult, pentru că eu nu am făcut nimic. Vîntu nu mi-a spus cine urma să primească banii, dar mi-a făcut precizarea că suma nu e mare, pentru că sunt opt persoane şi fiecăreia îi va reveni câte 500.000 de dolari. I-am zis că nu am 4 milioane de dolari cash. El mi-a dat un termen de două luni de zile să mă descurc. (...) La o săptămână după ce m-am întâlnit cu Vîntu, Alina Bica m-a chemat la DIICOT şi mi-a spus pe hol: 'Vă felicit domnule Tender că v-aţi descurcat'. Eu i-am mulţumit pentru felicitări. (...) La întâlnirea cu Vîntu i-am spus: 'Băi, vreau o dovadă că nu e ţeapă şi că nu iei tu banii'. Să îmi dea un semnal. Vîntu mi-a spus că o să fiu chemat la DIICOT şi o să mi se dea un semnal. (...) La întâlnirea cu Bica, când m-a felicitat, am înţeles că acela era semnalul despre care mi-a vorbit Vîntu. (...) Pe 25 iulie 2005, m-am întâlnit din nou cu Vîntu şi i-am spus că nu am făcut rost de cei 4 milioane de dolari, iar el a afirmat: 'Asta este. Oamenii consideră că le-ai tras ţeapă. Să îţi iei soarta în propriile mâini'. (...) La ambele întâlniri cu Vîntu a participat şi Liviu Luca, liderul de sindicat de la Petrom", a explicat Tender.

Omul de afaceri a precizat că, ulterior, a fost pus sub acuzare în dosarul "RAFO - Carom", în care a fost arestat preventiv pentru 6 luni de zile, procuror de caz fiind Alina Bica.

"În august 2006, şefii serviciilor secrete şi procurorul general au fost schimbaţi din funcţie şi eu am fost eliberat. Exista o legătură. Convingerea mea este că Alina Bica era instrumentul SRI. Era dirijată de SRI, de generalul Soare. Ea a fost un executant în dosarul Carom, dosar care a fost făcut cu informaţii de la SRI sau chiar a fost făcut de SRI, lucru care îi convenea Alinei Bica, pentru că îi conferea putere şi posibilitatea de a promova într-o funcţie mai importantă. În 2006, a fost numită secretar de stat la Ministerul Justiţiei, iar pentru mine a urmat o perioadă de linişte până când m-au condamnat. A fost un proces care se desfăşura normal, mergea într-un ritm lent. Mie îmi convenea, pentru că eu aşteptam momentul la care Bica nu va mai fi secretar la MJ şi eu să închei acest proces fără ca ea să mai poată interveni în favoarea condamnării mele. Ea a întocmit rechizitoriul în dosarul Carom", a adăugat Tender.

Acesta a mai spus că, în anul 2012, a venit la el Florentin Mihăilescu, cel care lucrase ca poliţist în ancheta din dosarul Carom, şi i-a spus că vrea cineva să îl vadă.

"Am bănuit că este vorba de Alina Bica, pentru că Mihăilescu a fost luat de Bica la Ministerul Justiţiei, în funcţia de consilier. Asta se întâmpla după căderea Guvernului Ungureanu şi după ce Alina Bica nu mai era secretar de stat la MJ. Alina Bica a venit la mine la birou împreună cu Mihăilescu. Bica mi-a spus că urmează să fie propusă şefă la DIICOT şi din această poziţie va putea să mă sprijine să rezolvăm favorabil dosarul în care eram trimis în judecată. Nu mi-a spus concret cum se va rezolva. Am convenit cu Bica să îl angajez pe Mihăilescu la una din societăţile mele şi să păstrez prin el legătura cu Bica. Până în august 2014, el a fost angajat la mine. Concret, primul semnal pe care Alina Bica mi l-a dat, după ce a ajuns şefă la DIICOT, a fost schimbarea procurorului de şedinţă, Mirel Rădescu, care făcuse parte şi din procesul RAFO", a relatat Tender.

Omul de afaceri a adăugat că Mirel Rădescu era un procuror "vocal" şi se lăuda pe holurile instanţei că în dosarul RAFO - Carom "este nenorocire, or să fie condamnări mai mari decât în RAFO.

Tender a explicat că a încercat două căi pentru a scăpa de condamnare în dosarul RAFO - Carom.

"Din folclor, am auzit că asta era o strategie de-a lui Rădescu şi că pot să îl angajez pe fratele lui avocat cu 100.000 de euro. Am luat legătura cu fratele lui şi acesta mi-a spus că onorariul este 100.000 de euro, iar dacă îl angajez procurorul Rădescu se va retrage. I-am spus că urmează să mă gândesc, dar nu l-am angajat, pentru că aveam două variante. A doua variantă era să îi cer Alinei Bica să îl schimbe pe Rădescu din dosar. Am ales a doua variantă, pentru că era gratis şi voiam să verific dacă Alina Bica face ceva pentru mine. Şi a făcut. L-a schimbat pe Rădescu. Am vorbit cu Alina Bica şi i-am cerut să îl schimbe pe Rădescu, pentru că mi se părea un tip incontrolabil şi bolnav după bani", a mai declarat Tender.

Tot acum, Tender a invocat şi numele lui Traian Băsescu şi Klaus Iohannis.

"În 2014, având o relaţie apropiată cu Elena Udrea, Alina Bica era convinsă că, prin intermediul lui Băsescu, va ajunge la Iohannis şi va fi promovată procuror general al României. În aceste condiţii, Alina Bica mi-a spus să stau liniştit şi să lăsăm dosarul după alegerile din toamna 2014, pentru că o să îl închidă. În vara anului 2014, Mihăilescu mi-a spus că Alina Bica trăieşte cu o teamă că o să se întâmple ceva. Ea era o fată deşteaptă, dar simţea că ceva nu e în regulă, că fuge lumea de ea, că directorii serviciilor secrete evită să discute cu ea. În aceste condiţii şi eu m-am panicat şi am insistat să terminăm cu dosarul. Din primăvara anului 2014, am evitat să mă întâlnesc cu Bica şi am ţinut legătura prin intermediul lui Mihăilescu. El mi-a spus că a vorbit cu Bica şi aceasta i-a zis că procurorul de şedinţă va cere o condamnare cu suspendare. În plus, Bica s-a înţeles şi cu judecătoarea de caz pentru a mă condamna cu suspendare: Aşa mi-a spus Mihăilescu. În septembrie 2014, a fost ultimul termen al procesului. Procurorul de şedinţă a pus concluzii în sensul condamnării mele cu suspendare. A rămas în pronunţare şi apoi au apărut în presă fotografiile cu Elena Udrea şi Alina Bica la Paris. Mi-am dat seama că lucrurile încep să se clatine şi că se întâmplă ceva, după care l-am chemat pe Mihăilescu să îl întreb ce se întâmplă. Mi-a spus că nu ştie, dar nu e bine. În ziua în care a fost arestată Alina Bica eu eram la Havana, în Cuba, şi am vorbit cu unul din avocaţii mei, care mi-a spus că ar fi bine să fac un autodenunţ. Mi-a fost teamă să nu fiu complice cu ea şi am făcut autodenunţul din Cuba, pe care l-am trimis prin e-mail. (...) Am auzit că s-au schimbat concluziile în dosarul Carom şi se cerea condamnarea mea la închisoare cu executare. (...) În spaţiul public, Băsescu m-a acuzat că Alina Bica a fost arestată din cauza mea. Senzaţia mea este că el a fost cauza condamnării mele la 25 ani şi 2 luni închisoare", a mai spus Tender.

În noiembrie 2016, fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost condamnată în primă instanţă la 4 ani închisoare pentru favorizarea făptuitorului.