Papa Francisc a avut o discuţie 'încordată' despre războiul din Gaza cu preşedintele israelian

Papa Francisc a vorbit la telefon cu preşedintele israelian Isaac Herzog despre războiul Israel-Hamas, la sfârşitul lunii octombrie. Conversaţia dintre cei doi a fost descrisă ca un „apel telefonic încordat”, potrivit Washington Post, care citează un înalt oficial israelian, scrie CNN, conform News.ro.

Herzog îi spunea lui Francis despre nivelul fără precedent de şoc resimţit în Israel după atacul Hamas din 7 octombrie, când Papa a spus că fără îndoială este „interzis să răspunzi terorii cu teroare”, potrivit Post, care citează oficialul israelian.

O sursă de la Vatican a confirmat vineri pentru CNN o discuţie telefonică între preşedintele israelian şi Papă a avut loc la sfârşitul lunii octombrie, dar CNN nu a putut verifica dacă Suveranul Pontif a folosit cuvântul „teroare”.

Într-o declaraţie pentru Washington Post despre apel, Vaticanul a spus: „Convorbirea telefonică, ca şi altele din cursul aceleaşi zile, are loc în contextul eforturilor Sfântului Părinte menite să limiteze gravitatea şi amploarea situaţiei conflictuale din Ţara Sfântă”.

La câteva zile după convorbirea telefonică cu Herzog, Papa a vorbit cu preşedintele Autorităţii Palestiniene Mahmoud Abbas pe 2 noiembrie. Pe 22 octombrie, Papa Francisc l-a sunat pe preşedintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden, pe tema războiului.

Pe 22 noiembrie, în timpul unei audienţe generale în Piaţa Sf. Petru, Papa Francisc a spus: „În această dimineaţă, am primit două delegaţii, una de israelieni care au rude ostatici în Gaza şi alta de palestinieni care au rude care suferă în Gaza. Ei suferă atât de mult şi am auzit cum suferă ambele părţi: războaiele fac asta, dar aici am depăşit războiul. Acesta nu este război; acesta este terorism.”

Papa a cerut în mod repetat o încetare a focului în războiul Israel-Hamas şi este în contact regulat cu comunitatea catolică din Gaza.