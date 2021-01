Paramedicii din echipajele de prim-ajutor ale SMURD Mureș au depus jurământul militar

Paramedicii care au acţionat, în ultimii 20 de ani, în cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale, au depus, joi, jurământul militar, după ce au fost preluaţi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Horea" al judeţului Mureş, potrivit Agerpres.

Paramedicii sunt cuprinşi în programul-pilot de preluare de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din judeţele Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu, ocazie cu care li se acordă şi statutul de militari.

"În total vor depune jurământul 115 oameni, fiindcă atâţia am preluat în baza Legii nr. 78 care a apărut anul trecut, prin care trec la ISU echipajele de prim-ajutor constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din mai multe judeţe, printre care şi Mureşul. Am avut baza legală pentru preluarea acestor persoane, iar astăzi (joi n.r.) au depus jurământul doar o parte dintre ei, fiindcă unii sunt de serviciu şi nu puteam să îi aducem pe toţi. Paramedicii au lucrat în cadrul echipajelor de prim-ajutor, sunt obişnuiţi cu programul pe care îl vor desfăşura în continuare, dar trecând într-un nou statut, cel al militarilor, presupune şi o responsabilitate suplimentară, aceea de militar. Pe lângă aceasta, vor fi nevoiţi să-şi însuşească şi partea de stingere a incendiilor şi din domeniul situaţiilor de urgenţă, pe lângă cea de prim-ajutor. Noi am făcut o pregătire militară generală, de o lună, începând din decembrie, şi acum s-a finalizat prin acest moment solemn", a declarat şeful ISU Mureş, colonel Călin Handrea.

Potrivit colonelului Handrea, ISU Mureş a preluat cele mai multe echipaje din ţară întrucât SMURD s-a înfiinţat în judeţul Mureş, anul trecut sărbătorind 30 de ani, iar aceste echipaje au început să fie înfiinţate în urmă cu 20 de ani.

Primele astfel de echipaje de prim-ajutor din ţară au fost înfiinţate în judeţul Mureş, la Ibăneşti şi la Sovata.

Medicul şef al UPU SMURD Târgu Mureş, dr. Maria Salanţa, susţine că prin încadrarea în rândul ISU a paramedicilor, acestora li s-a făcut dreptate, fiindcă prestau aceeaşi muncă ca şi alţi salvatori, însă aveau salarii diferite, mult mai mici.

"Acesta este un vis care s-a împlinit, în sfârşit, al lor, al doctorului Arafat, al nostru, fiindcă au fost ani în care au traversat şi momente grele, fiind la autorităţile publice locale. Au fost diferenţe de salarizare între ei, făcând aceeaşi muncă, ceea ce nu era firesc şi drept, şi cred că acum, fiind preluaţi de pompieri dar rămânând din punct de vedere medical în pregătirea noastră, îi vom ajuta în continuare. Cred că acum s-a făcut dreptate pentru ei. În cei 20 de ani am ajuns la 14 echipaje de prim-ajutor, acoperind judeţul în zone foarte întinse în care aveam dificultăţi în a ajunge. Au acoperit aceste zone şi au muncit extraordinar. Eu însămi am fost de mai multe ori în ajutorul lor, fiind de gardă pe maşină, şi am găsit pacienţi pe care fie că i-au resuscitat, fie că le-au acordat primul ajutor extrem de corect. Deci sunt echipaje extrem de bine pregătite, care pot să ajute pacienţii care au nevoie de ajutor, în traumă şi stop cardiac, unde ştiu foarte bine ce au de făcut", a declarat dr. Salanţa.

Medicul şef al UPU SMURD Târgu Mureş a ţinut să le mulţumească paramedicilor pentru toată activitatea lor de peste ani.

"Le mulţumim şi cred că şi mureşenii trebuie să le mulţumească fiindcă au fost echipaje care au suplinit lipsa ambulanţelor pe tot teritoriul judeţului Mureş şi cred că ar trebui să ne mândrim", a afirmat dr. Maria Salanţa.

În urmă cu doi ani, centrele regionale mixte SMURD au fost în pericol de desfiinţare, din cauza lipsei de finanţare, iar soluţia salvatoare a fost preluarea echipajelor din cinci judeţe de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Programul-pilot prevede preluarea de către ISU din judeţele Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale.