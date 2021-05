Paramount+ plănuieşte ca din 2022 să lanseze, săptămânal, câte un film original

Paramount+, o companie a ViacomCBS plănuieşte ca din 2022 să lanseze, săptămânal, câte un film original, iar joi a fost anunţat că „Infinite”, thriller SF cu Mark Wahlberg şi Chiwetel Ejiofor, regizat de Antoine Fuqua pentru Paramount Pictures, va debuta în SUA direct pe platforma de streaming în luna iunie a acestui an.

ViacomCBS urmează modelul altor studiouri importante, care încearcă să îşi promoveze serviciile de streaming lansând lungmetraje, deşi compania a subliniat înaintea lansării Paramount+, în martie, că va continua să sprijine lansările în sălile de cinema pentru cele mai mari titluri ale sale, informează News.ro.

„Infinite”, ca multe alte filme, trebuia să fie lansat în 2020, dar a fost amânat din cauza pandemiei. Nu au fost oferite detalii privind distribuţia lui la nivel internaţional a filmului.

CEO-ul ViacomCBS, Robert Bakish, a precizat joi că alte 1.000 de filme vor fi disponibile pe platformă începând cu luna iunie şi în iulie vor fi adăugat alte titluri.

Pentru 2022, Paramount are în plan să lanseze, săptămână, câte un film, a mai spus Bakish. „Vom aveam mai multe informaţii în lunile ce urmează”, a clarificat el.

Platforma de streaming Paramount+ a fost lansată la începutul lunii martie şi reprezintă o versiune îmbunătăţită a CBS All Access, care a debutat în 2014. Este disponibilă în America de Nord şi America Latină, în ţările scandinave, şi de la jumătatea anului, în Australia.

Ea oferă tot conţinutul CBS All Access - CBS, BET, Comedy Central, Nickelodeon, MTV şi Smithsonian Channel - la care vor fi adăugate sute de filme Paramount Pictures. În plus, utilizatorii vor putea urmări programe live ale posturilor CBS, CBSN, CBS Sports HQ şi ET Live.

Paramount+ va oferi, pentru început, 30.000 de episoade din diverse show-uri şi 2.500 de filme.