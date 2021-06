Paris Saint-Germain l-a contactat pe Cristiano Ronaldo

Clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain l-a contactat pe atacantul portughez Cristiano Ronaldo, care doreşte să se despartă în această vară de echipa italiană Juventus Torino, la care evoluează din 2018, anunţă cotidianul sportiv spaniol AS, în general bine informat în privinţa fostului star al lui Real Madrid, potrivit Agerpres.

Publicaţia madrilenă precizează că "PSG a iniţiat contactele cu anturajul atacantului, pentru ca acesta să joace în sezonul următor la Paris, o mişcare pe care Cristiano o vede cu ochi buni".

Preşedintele clubului francez, Nasser Al-Khelaifi, "vede în cvintuplul câştigător al Balonului de Aur vedeta care, împreună cu Neymar, poate câştiga Liga Campionilor", mai scrie AS.

Brazilianul Neymar a inflamat la rândul său zvonurile privind posibilul transfer al portughezului pe Parc des Princes, după ce a declarat: "Vreau să joc alături de Cristiano Ronaldo. Am jucat deja alături de mari jucători precum Messi şi Mbappe. Însă nu am mai jucat până acum împreună cu Cristiano Ronaldo".



Cristiano Ronaldo se grăbeşte să-şi găsească o nouă echipă după ce Juventus Torino l-a numit în funcţia de antrenor principal pe Massimiliano Allegri, care nu îl include pe portughez în planurile sale pentru sezonul viitor.



Salariul uriaş al atacantului, de circa 30 milioane euro pe an, este un alt motiv pentru care oficialii clubului torinez nu s-ar opune plecării lui Cristiano Ronaldo cu un an înainte de expirarea contractului său cu "Bătrâna Doamnă", conform presei italiene.