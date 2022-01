Pariul parlamentarilor AUR: 'Vom crește într-un an cât alții în zece'

Creșterea în sondajele de opinie a celui mai nou partid parlamentar, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), i-a făcut pe senatorii și deputații formațiuni, lideri locali și naționali, să lanseze un pronostic îndrăzneț pentru 2022.

„A mai trecut un an plin de încercări, dar și de realizări. AUR a reușit să ajungă în Parlament și să fie o voce a românilor. Chiar dacă pârghiile parlamentare au fost destul de limitate, susținerea voastră și presiunea populară pe care am reușit s-o exercităm asupra clasei politice au făcut ca AUR să conteze mai mult decât procentul său din Parlament. În noul an, vom crește iarăși cât alții în zece. Vom fi mai mulți și vom continua să lucrăm în interesul vostru. Datorită vouă, România mai are o șansă! La mulți ani tuturor, cu sănătate, pace, bucurii, înțelepciune și putere de muncă!”, a scris formațiunea pe contul său de Facebook.