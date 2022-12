Parlamentarii pregătesc o ofensivă pe tema Schengen când se întorc din vacanță

Preşedintele Comisiei de Politică Externă din Camera Deputaţilor, Biro Rozalia (UDMR), a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă la Oradea, că sesiunea parlamentară următoare va începe cu un dialog cu ambasadorul României din Austria, Emil Hurezeanu, precum şi cu reprezentanţii Ambasadei Austriei în România, anunță Agerpres.

"Pe baza acestor discuţii şi concluziile care se vor desprinde, să luăm măsurile şi să facem acele demersuri ce se impun. Dincolo de a căuta cine este de vină, fiecare dintre actorii politici din România trebuie să facem mai mult decât am făcut. Domnul cancelar Nehammer a avut câteva afirmaţii cu care, din punctul nostru de vedere, nu putem să fim de acord. Consider că, din punct de vedere al criteriilor care trebuiau îndeplinite, decizia Austriei a fost nefondată şi nejustificată. Argumentaţia adusă de domnul cancelar - având în vedere că eu sunt economist şi mă uit la cifre - nu stă în picioare. Nu se justifică. Oricare dintre noi poate să arunce în aer cu afirmaţii. Dar într-o Europă atât de plină de tensiune, fiecare politician trebuie să aibă o responsabilitate maximă asupra a ceea ce spune. Pentru că obiectivul nostru trebuie să fie acela să nu creăm tensiune în plus", a afirmat deputatul Biro Rozalia.

Parlamentarul UDMR a adăugat că, în situaţia tensionată produsă de război, este esenţială întărirea alianţelor din cadrul Uniunii Europene şi aşezarea la masa dialogului.

"Trebuie să discutăm cu acei actori care nu au fost de acord sau pe care nu îi simţim atât de aproape de noi, dar din poziţia şi cu convingerea că ambele ţări, România şi Bulgaria, sunt pregătite - aşa cum au fost şi în momentul JAI - pentru a intra în Spaţiul Schengen. Şi să facem apel cu toate mijloacele pe care le avem la Consiliul Uniunii Europene ca să acţioneze în acest sens. Este absolut necesar să se găsească la nivelul Uniunii Europene o soluţie cât mai rapidă posibil de a accepta aceste două ţări în Spaţiul Schengen", a subliniat Biro Rozalia.

Ea a amintit declaraţiile în favoarea aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen făcute de către comisarul UE pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson şi preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care au punctat "rezultatele excepţionale şi pozitive" ale celor două ţări cu privire la îndeplinirea tuturor cerinţelor necesare.

De asemenea, preşedintele Comisiei de politică externă a Camerei Deputaţilor consideră că situaţia generată de acest "război nejustificat şi ilegal al Rusiei asupra Ucrainei" au afectat şi poziţiile Austriei şi Olandei cu privire la extinderea spaţiului Schengen. care plasează pe plan secundar sau terţiar atenţia Uniunii de a lucra la unitatea sa.

"Această situaţie cred că a influenţat mult atât Austria, cât şi Olanda. Având o oarecare experienţă în politica externă, pot să spun că poziţia Austriei a fost una absolut neaşteptată. Pentru că până în acel moment, din nicio întâlnire, dialog sau întrevedere a diferitelor structuri care lucrează în politica externă nu s-a auzit, nu s-a afirmat şi nici măcar nu s-a lăsat de înţeles această poziţie a Austriei. (...) Faptul că numărul refugiaţilor în Austria este atât de mare nu este cauzat de România, care nu ar fi protejat graniţele Uniunii Europene. Ştim foarte bine că doar 3% sau sub 3% sunt migranţi care intră în Schengen prin România, aproximativ 3.500 într-un an. Pe de altă parte, avem foarte clar raportul de analiză de risc făcut în 2022 de FRONTEX, care spune foarte clar că prin Marea Neagră nu a intrat ilegal niciun migrant în Schengen", a mai menţionat deputatul Biro Rozalia.