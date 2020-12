Parlamentarul european Iuliu Winkler (UDMR): Noul Parlament şi noul Guvern vor avea o fereastră extraordinară de oportunitate pentru viitoarele proiecte

Parlamentarul european Iuliu Winkler (UDMR) a declarat duminică, la Hunedoara, după ieşirea de la vot, că viitorul Parlament şi guvernul care se va forma în urma alegerilor vor avea o "fereastră extraordinară de oportunitate" pentru a putea realiza numeroase proiecte de modernizare a României, inclusiv cu fonduri europene, potrivit AGERPRES.

El şi-a manifestat încrederea că noul Parlament, rezultat în urma votului de duminică, va recâştiga încrederea cetăţenilor, iar România va continua proiectul de integrare europeană şi de utilizare eficientă a fondurilor europene.

"Am votat cu speranţă şi cu încredere pentru că este timpul deja, acum, să avem o componenţă a Parlamentului care să ne ajute să recâştige încrederea cetăţenilor. Am votat pentru o asemenea componenţă. Am votat pentru stabilitate şi pentru faptul că iată, acum, noul Parlament şi noul guvern care vor rezulta în urma alegerilor parlamentare, vor avea o fereastră extraordinară de oportunitate, de patru ani, în care avem şansa de a ne realiza numeroase proiecte. Mă gândesc, în primul rând, la acele proiecte care vor fi realizate din fonduri ale Uniunii Europene. Vom avea şansa, în 2021, să avem instituţii mai puternice ale statului, să putem să intervenim, în primul rând, pentru siguranţa sanitară şi de sănătate publică a populaţiei, şi în acest sens ne ajută UE", a spus europarlamentarul.

Deputatul european a mai arătat că este important ca România să continue proiectul de integrare europeană şi să utilizeze eficient fondurile europene.

"Este foarte important să reuşim să ne recalibrăm legăturile cu UE, să continuăm proiectul integrării europene şi să fim mult mai eficienţi decât până acum în ceea ce priveşte participarea la proiectul european şi utilizarea fondurilor europene. Ieşirea din criză înseamnă un buget al UE pe care îl aşteptăm în zilele următoare, un buget multianual de şapte ani, înseamnă pachetul de relansare 'Next Generation EU' şi înseamnă pentru România o şansă deosebită", a menţionat Iuliu Winkler.

Totodată, el a subliniat, referindu-se la judeţul Hunedoara, că pe lângă proiectele de infrastructură, de sănătate publică şi de modernizare a zonei, acum există şansa unei abordări integrate a problematicii economice şi sociale din zona Văii Jiului, cu ajutorul sumelor care vor proveni din Fondul de tranziţie justă.