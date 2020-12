Partidul AUR, condus de unionistul George Simion, este surpriza alegerilor parlamentare

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a fost înfiinţată în 2019 de către activistul unionist George Simion. Partidul se consideră de dreapta, conservator, patriot şi unionist şi este cunoscut mai ales pentru manifestaţiile din stradă care promovează unirea fostei provinicii româneşti cu România.

AUR este creditat în exit-poll cu 5,2% din voturi, potrivit mediafax.ro.

George Simion a lansat un partid nou, după alegerile europarlamentare din 2019, al cărui program politic are ca priorităţi: familia, patria, credinţa, libertatea. Principalul obiectiv al AUR este propunerea unirii dintre România şi Republica Moldova ca proiect de ţară.

Fondatorul partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a candidat anul trecut ca independent la alegerile europarlamentare sub sloganul „România Mare în Europa”.

La alegerile locale 2020, pentru Primăria Capitalei, din partea AUR a candidat copreşedintele AUR, fostul jurnalist Claudiu Târziu.

Unul dintre membrii AUR este actorul Mircea Diaconu, fost europarlamentar.

Candidaţii AUR din Bucureşti, la alegerile parlamentare din 6 decembrie, sunt copreşedintele Claudiu Târziu care deschide lista pentru Senat, şi George Simion care deschide lista pentru Camera Deputaţilor.

AUR propune însă doi candidaţi controversaţi, generalul Nicolae Roman şi militarul de carieră Francisc Tobă. Potrivit paginii „Spune nu corupţilor”, generalul Nicolae Roman a participat „la masacrul” contra revoluţionarilor de la Timişoara, iar Francisc Tobă apare în dosarul legat de represiunea Revoluţiei de la Sibiu.

Invitat la Marius Tucă Show, preşedintele AUR, George Simion a vorbit despre alegerile din 6 decembrie, iar prima lege pe care ar da-o fiind la putere ar fi protejarea capitalului românesc pentru agricultori.

„După campania de la europarlamentare din 2019, am candidat independent, conduc un partid conservator care luptă pentru tradiţii. Suntem pentru libertatea de opţiune, considerăm viaţa sacră de la concepere, dar e alegerea fiecărei persoane dacă a face sau nu avort. În TV de ştiri nu mai există libera exprimare, nu am putut intra la nicio televiziune, am făcut campanie pe net.”, a afirmat Simion.

„Noi suntem legaţi de micul producător, de ţăranul român”

„Există asemănări cu USR pe mesajul antisistem, ei reprezintă zona multiculturală, globalismul, federaţie a statelor, noi avem o orientare către conservatorii şi reformiştii europeni. Noi suntem legaţi de micul producător, de ţăranul român, am fost în 15 pieţe, am arătat un lucru evident – toţi erau în supermarket şi ţăranii erau scoşi din pieţe. Am cunoscut pe preşedinţi prin mişcarea noastră unionistă. Nici eu nu credeam că intru în politică, dar ni s-a luat, plin de dezgust de ce se întâmplă în societate. Toată identitatea noastră naţională e călcată în picioare”, a mai spus Simion.