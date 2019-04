Partidul Mișcarea Populară vrea un scor cu 'două cifre' la alegerile europarlamentare din 26 mai

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, afirmă că formaţiunea pe care o conduce trebuie să obţină la alegerile europarlamentare din 26 mai un scor cu două cifre, subliniind că unul dintre obiectivele promovate de acest partid este unirea României cu Republica Moldova, relatează Agerpres.

"Am intrat în linie dreaptă. Avem obligaţia să tratăm cu maximă responsabilitate această campanie. Este o campanie în care am ales drumul cel mai corect. Am ales să vorbim despre Europa. (...) Noi am demonstrat că avem şansa să schimbăm lucruri fundamentale. Eu cred sincer că locul nostru este la masa deciziei, loc pe care trebuie să-l ocupăm la Bruxelles. Şi vom face acest lucru (...) Să ştiţi că, în următorii ani, peste 50 %.din populaţia Republicii Moldova vor fi şi cetăţeni ai României şi implicit au UE. Cine le poate apăra mai bine interesele la Bruxelles, cine poate explica mai bine Germaniei şi Federaţiei Ruse că nu suntem de acord să rămânem în continuare dezbinaţi? Cine, dacă nu noi PMP? (...) Noi, poporul român, prin acest îndemn 'Uniţi în Europa" putem da o lecţie de unitate întregii Europe. Cu acest proiect (al unirii - n.r.) trebuie să mergem mai departe la Bruxelles, trebuie să le explicăm aliaţilor noştri că suntem pregătiţi să facem acest pas curajos. Trebuie pentru acest lucru să obţinem un scor cu două cifre", a afirmat Tomac, sâmbătă, Romexpo, la prezentarea programului PMP pentru alegerile europarlamentare.

El a prezentat echipa candidaţilor PMP pentru alegerile europarlamentare. Pe listele acestui partid se află Traian Băsescu, Eugen Tomac, Ioana Constantin, Marius Paşcan, Simona Vlădica, Robert Turcescu, Teodora Desagă, Petru Movilă, Cătălina Bozianu, Cătălin Bulf.