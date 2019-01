Partidul Național Liberal o critică pe Gabriela Firea, în privința spitalului Metropolitan: 'Își permite să vândă iluzii bucureștenilor'

Vicepreședinte PNL Gabriel Dumitrașcu susține că Gabriela Firea vinde iluzii bucureștenilor în privința Spitalului Metropolitan.

În ședința Consiliului General al Capitalei, care va avea loc pe data de 31 ianuarie, se va discuta reconcesionarea bazei Pipera pentru proiectul propus acum un an de primarul general Gabriela Firea.

Citește și: Dacian Cioloș dă cărțile pe față la Congresul PLUS: anunță adevăratul său obiectiv

"A trecut un an și doamnă Firea vine din nou, în Consiliu, să solicite același teren pentru construcția aceluiași spital. De data aceasta, ne promite că Bucureștiul va avea spitalul gata într-un an de zile- timp in care primarul nu a reusit nici macar sa curețe buruienile din curtea bazei STB. Fabrica de visuri, secția propagandă merge la foc continuu, mai puțin proiectele doamnei primar. Nu avem nici măcar un metru cub de asfalt turnat la acest spital, oamenii îngheață de frig în case, revoluția în trafic s-a transformat într-un blocaj permanent, dar cu toate acestea, Primarul General își permită să vândă iluzii bucureștenilor", a declarat Gabriel Dumitrașcu, expert energie și vicepreședinte PNL.