Dacian Cioloș dă cărțile pe față la Congresul PLUS: anunță adevăratul său obiectiv

Fostul premier Dacian Cioloş a declarat, sâmbătă, la Convenţia Naţională a PLUS, că proiectul pe care îl propune, ca şi candidat la şefia formaţiunii, "nu este doar un partid". "Proiectul meu este România. Proiectul meu e România şi ştiu ce avem de făcut", a spus Cioloş.

"Eu am decis să mă implic, să particip la construirea unui partid să ne permită să ne luptăm pentru drepturile noastre, un partid în care să se regăsească toţi cei care vor să decidă pentru ei, cum să arate viitorul lor şi al copiilor lor. Fără să te implici nu ai cum să visezi că viitorul poate fi mai bun sau, oricum, rămâi doar cu visul, nu ai mijloacele şi oportunitatea să îl pui şi în practică. Proiectul meu pe care vi-l propun astăzi, însă, nu este doar un partid sau nu este în primul rând un partid. Şi vreau să spun aici şi o să vedeţi că are mai multe înţelesuri acest lucru. Proiectul meu este România. Proiectul meu e România şi ştiu ce avem de făcut: să mergem la europarlamentare şi să dăm primul test politic, să obţinem rezultate foarte bune. Apoi, să construim un proiect solid pentru alegerile prezidenţiale, foarte importante şi ele. Să creştem o elită politică pentru administraţia publică locală şi să câştigăm alegerile locale", a afirmat Dacian Cioloş, sâmbătă, în discursul ţinut la prima Convenţie Naţională a PLUS.

El le-a spus celor prezenţi că ştiu foarte bine că pot face lucrul acesta, pentru că de acolo vin.

"Să devenim prima forţă politică din România după alegerile parlamentare. Şi pentru asta e nevoie de fiecare dintre dvs, aici în partid, să construim împreună o nouă elită politică. Un proiect inovativ şi care să surprindă pe toată lumea. O organizaţie care să permită membrilor ei să înveţe şi să crească în politică, dar una pentru ceilalţi, nu pentru sine. Să înţeleagă ce datorează societăţii şi cum trebuie să lupte ca să o modeleze într-una mai bună", a adăugat el.

Cioloş a spus că prin candidatura sa se simte dator în primul rând să pună o temelie puternică acestei organizaţii.

"Suntem cîteva mii, dar încă nu suntem o organizaţie şi trebuie să construim şi, cu cât mai repede, cu cât mai solidă la fundaţie, cu atât mai temeinică şi mai durabilă va fi ea pentru ceea ce avem de făcut în anii următori. Pentru că timpul o să ne prindă din spate, o să începem să o construim de jos în sus", a mai spus Cioloş.

Convenţia Naţională a PLUS s-a reunit pentru prima dată, sâmbătă, în prezenţa a peste o mie de membri ai formaţiunii, pentru alegerea lui Dacian Cioloş în funcţia de preşedinte al formaţiunii, el fiind singurul candidat.

Convenţia Naţională se desfăşoară la Romexpo.

În cadrul acesteia vor fi aleşi membrii Consiliului Naţional al formaţiunii. Conform statutului partidului, Consiliul Naţional este format din preşedintele PLUS şi încă o sută de membri aleşi prin vot proporţional de listă. Însă, până la formarea tuturor filialelor judeţene, Consiliul Naţional va avea 51 de membri. Vor fi membri de drept în Consiliului Naţional liderii filialelor judeţene, filialei Bucureşti şi a celei pentru Diaspora.

Consiliul Naţional îi va alege pe membrii Biroului Naţional, cu votul a 50% plus 1 din membri.

După alegerea preşedintelui partidului, în Convenţia Naţională, acesta va transmite Consiliului Naţional o listă conţinând propunerea sa pentru membrii Biroului Naţional şi care trebuie să conţină cel puţin cu o treime mai multe persoane decât locurile din BN.

Biroul Naţional este compus din: preşedintele partidului, 5 vicepreşedinţi aleşi în baza celui mai mare număr de voturi obţinut în Consiliul Naţional, secretarul general, trezorierul şi maximum 9 membri.

La Convenţia Naţională a PLUS sunt invitaţi speciali profesoara Mihaela Miroiu, actriţa Oana Pellea şi vloggerul Mihai Alexandru Hash.

După alegerea structurilor de conducere ale noului partid, PLUS şi USR urmează să decidă, peste o săptămână, dacă merg pe liste comune la alegerile europarlamentare din luna mai şi cum se va realiza colaborarea dintre cele două partide.

Marţi, Dacian Cioloş a declarat că a avut discuţii şi până acum cu preşedintele USR, Dan Barna, dar negocierile pentru o colaborare vor începe după ce vor fi alese şi structurile de conducere ale PLUS.

Primul congres al partidului lui Cioloş are loc după scandalul legat de fondatorii PLUS. Avocatul Adrian Iordache, a demisionat vineri din PLUS după scandalul provocat de acuzaţiile lui Marius Oprea, care a afirmat că este fiul lui Alexandru Iordache, fondator al casei de vocatură care a sprjinit înregistrarea PLUS şi fost maior de Securitate, coordonatorul anchetei penale împotriva sa, în 1988.

De altfel, urmare a acestui scandal, Dacian Cioloş a anunţat, marţi, că toţi membrii formaţiunii vor completa declaraţii pe propria răspundere că nu au colaborat cu Securitatea, iar pentru cei care vor deţine funcţii în partid va fi cerută adeverinţă de la CNSAS.