Pârtiile de schi de la Obârşia Lotrului se deschid săptămâna viitoare

Pârtiile de schi de la Obârşia Lotrului se vor deschide săptămâna viitoare, a anunţat, joi, pe pagina de Facebook, administratorul domeniului schiabil Transalpina, care a precizat că startul sezonului de iarnă va fi dat vineri, 17 decembrie, începând cu ora 9,00, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, pe pârtiile de schi de la Obârşie se va putea schia în fiecare zi, de luni şi până duminică, între orele 9,00 şi 16,30, tarifele pentru skipass-uri din acest sezon fiind de 150 de lei pentru o cartelă de o zi şi 110 de lei (până la ora 14.00) sau 100 de lei (după ora 13.00) pentru o cartelă de o jumătate de zi.

Săptămâna acesta, administratorii domeniului au avut şi o întâlnire cu reprezentanţii structurilor de intervenţie în caz de urgenţă din Vâlcea, fiind puse la punct ultimele pregătiri pentru ca turiştii să beneficieze de condiţii optime şi să fie în siguranţă pe pârtie şi în afara ei.

"Consider că este cel mai important să fie asigurată siguranţa celor care vor ajunge în zonă. De aceea, am insistat ca înainte de deschiderea domeniului să se verifice foarte atent instalaţiile din toate punctele de vedere - de la obţinerea autorizaţiilor şi până la stabilirea în detaliu a ceea ce înseamnă intervenţia în cazul unor evenimente neprevăzute. Pe partea de acces, am luat deja măsuri, iar echipele de la Drumurile Naţionale, Poliţia Rutieră, Jandarmerie, Salvamont sunt pregătite pentru a interveni în caz de urgenţă. Rămâne ca şi Primăria Voineasa şi administratorul domeniului să-şi îndeplinească atribuţiile asumate, pentru a putea deschide în condiţii optime sezonul de schi", a transmis prefectul judeţului Vâlcea, Sebastian Fârtat, după întâlnirea de la Obârşia Lotrului.

Primarul comunei Voineasa, Gabriel Năstăsescu, a menţionat că în acest sezon vor fi redeschise şi traseul telegondolă 2 şi telescaunul, care nu au funcţionat în ultimii patru ani. În plus, a nins în ultimele zile în zonă, astfel că stratul de zăpadă depăşeşte pe alocuri chiar şi o jumătate de metru.

Domeniul schiabil Transalpina se găseşte în Munţii Latoriţei, subunitate a Munţilor Parâng, în apropierea lacului de acumulare de la Vidra, la aproximativ 70 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. Lungimea pârtiilor însumează circa nouă kilometri, acestea fiind situate de la cota 1.350 metri şi până la cota 1.800 metri.

În zonă se poate ajunge dinspre Valea Oltului pe DN 7A (Brezoi - Malaia - Voineasa - Vidra- Obârşia Lotrului), dar şi pe şoseaua Transalpina, pe sectorul de drum dinspre judeţul Alba, lăsat deschis în această iarnă de CNAIR, pentru prima dată de la inaugurarea şoselei, la solicitarea prefecţilor din Vâlcea şi Alba, care au dorit să ofere turiştilor alternative la rutele obişnuite către staţiunile montane din cele două judeţe.