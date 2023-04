Paștele în familia Monicăi Anisie: Care sunt tradițiile moștenite de la bunica sa

În familia Monicăi Anisie femeia este cea care ține tot postul Paștelui pentru toată familia. O responsabilitate pe care și-a asumat-o bunica ei, după care mama ei și acum ea. Tot de la bunica ei a mai moștenit o tradiție, care era momentul preferat de Paște, în copilărie. „Până la 16 ani, în fiecare an, cu o săptămână înainte de Paște, bunica mă ducea la magazin și îmi cumpăra haine noi pentru slujba de Înviere. Îmi amintesc și acum cu mare emoție de o rochiță verde cu buline albe și cordonul alb cu o fundă mare, rochie pe care am iubit-o foarte mult. Primisem și o pereche de pantofiori albi pe care i-am purtat cu drag. Deși nu aveam multe, simțeam bucuria copilului care are tot ce își dorește! ”, povestește Monica Anisie, președintele PNL sector 2 și al Comisiei de Învățământ din Senat.

Tradițiile de Paște sunt trăite extrem de personal de fiecare familie. Este o sărbătoare care unește, care aduce în prim plan virtuți esențiale. Monica Anisie a învățat totul despre importanța acestor sărbători de la bunica sa din partea tatălui, cu care a crescut până la 10 ani. „Bunica era casnică, iar bunicul era revizor contabil. I-am iubit foarte mult! Port în suflet imaginea lor, iar copilăria frumoasă pe care mi-au dăruită reprezintă pentru mine o obligație ca, la rândul meu, să ofer nepoților (sper sa am parte cât mai curând de nepoți) grija, iubirea și fericirea de care am avut parte ”, ne spune ea.

Atât de atașată a fost de valorile și iubirea primită de la bunicii săi că, la momentul potrivit, ca adult, s-a decis să se mute în curtea bunicilor, în comuna Vidra, acolo unde și-a construit o casă, care a devenit căminul familiei sale. Asta mai ales pentru că i-a făcut o promisiune bunicului că nu va înstrăina niciodată locul în care ei l-au crescut pe tatăl ei și apoi pe ea.

Am întrebat-o de ce îi este cel mai dor din copilăria sa și ne-a răspuns cu nostalgie că cel mai dor îi este de mâncarea de spanac cu carne de la garniță pe care o făcea bunica. „Mă trezeam dimineața și îmi plăcea așa de mult încât o mâncam și la micul dejun. O gătesc și eu azi, după aceeași rețetă, dar parcă nu are același gust.”, povestește senatoarea.

Și tot cu gândul la gustul copilăriei gătește și pentru masa de Paște.

„Masa de Paște o pregătesc eu, în fiecare an, după rețetele bunicii mele. Sarmalele sunt în mod special apreciate de cei din familia mea. Alături de soțul meu, Adrian, fiica noastră, Gabriela și, mai nou, soțul ei, Alex, luăm masa după ce venim de la slujba de Înviere. La prânz, în acest an, mergem la cuscri.”, mărturisește fostul ministru al Educației.

Biserica la care merge la slujba de Înviere este specială: este aceeași la care mergea an de an alături de bunica sa și oamenii din sat, în copilărie, gătită cu hainele noi cumpărate cu o săptămână înainte. „Această tradiție s-a păstrat din generație în generație. Și mama mea a făcut la fel pentru fiica mea, respectiv, pentru slujba de Înviere i-a cumpărat haine noi, ultima dată, chiar în anul în care mana s-a stins din viață. Așa sper să am ocazia să fac și eu pentru nepoții mei la fel, când vom fi binecuvântați cu ei. Aștept cu nerăbdare să fiu bunică”, conchide Monica Anisie.