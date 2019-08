Patria Bank a semnat un contract de 100 milioane lei pentru garantarea creditelor prin programul EaSI

Patria Bank a semnat un nou contract în valoare de 100 milioane de lei pentru garantarea creditelor întreprinderilor mici şi mijlocii acordate prin programul EaSI - Programul pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială iniţiat de Uniunea Europeană, transmite banca într-un comunicat remis joi AGERPRES.

În primele şase luni ale anului 2019, Patria Bank a contractat peste 600 de credite EaSI, în creştere cu 31% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv 600 de IMM-uri, inclusiv producători agricoli, au primit finanţare, completează sursa. Patria Bank este prima bancă din România care a accesat programul EaSI, încă din 2015.În cei trei ani şi jumătate de la prima accesare, volumul finanţărilor antreprenorilor prin programul EaSI se apropie de 42,3 milioane de euro (200 de milioane de lei), pentru un număr de 2.250 de clienţi.Directorul general adjunct al Patria Bank, Codruţ Nicolau, plasează finanţarea IMM-urilor în centrul preocupărilor băncii."Finanţarea antreprenorilor mici şi mijlocii şi a producătorilor agricoli reprezintă pentru noi o prioritate. Însă dincolo de cifre, pentru noi importantă este contribuţia la dezvoltarea afacerilor şi creşterea încrederii pe care antreprenorii o dobândesc atunci când la rândul lor primesc susţinere. Peste 65% dintre creditele contractate în 2019 sunt venite din partea unor clienţi noi. Diferenţa, de 35%, sunt clienţii cu care avem o relaţie foarte bună şi s-au întors la noi pentru un nou credit. Obiectivul nostru pe termen mediu este să sprijinim aceşti antreprenori să crească, să facă lucrurile mai bine şi să aibă un impact economic şi social pozitiv", a comentat Codruţ Nicolau.Pe de altă parte, 67% dintre creditele EaSI din 2019 au fost contractate de afaceri mici, iar aproximativ 33% au fost contractate de producători agricoli, în general antreprenori cu o cifră de afaceri sub 100.000 de euro. Afacerile din agricultură (32%), comerţ (20%), servicii (21%) şi transporturi (14%) sunt domeniile de activitate care au beneficiat cel mai mult de creditele EaSI.Aproximativ 51% dintre clienţi au contractat credite cuprinse între 15.000 - 25.000 de euro (echivalent în lei), în timp ce aproximativ 49% au solicitat credite până în 15.000 euro.Patria Bank, bancă românească listată la Bursa de Valori Bucureşti, cu prezenţă la nivel naţional, are peste 180.000 de clienţi şi active de 3,5 miliarde lei, fiind dedicată creşterii gradului de bancarizare în România şi susţinerii antreprenorilor locali.În cadrul Programului european pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială (EaSI), Comisia Europeană sprijină microfinanţarea şi finanţarea antreprenoriatului social cu un pachet financiar total de 193 de milioane euro pentru perioada 2014-2020. Obiectivul este de a spori accesul la microfinanţare, adică împrumuturi de până la 25.000 euro, în special pentru persoanele vulnerabile şi microîntreprinderi. În plus, pentru prima dată, Comisia Europeană sprijină întreprinderile sociale, prin investiţii de până la 500.000 de euro. Sprijinul pentru microfinanţare şi antreprenoriat social este pus în aplicare pentru prima dată prin intermediul garanţiei EaSI, care le permite furnizorilor de microcredite şi investitorilor în întreprinderi sociale să ajungă la antreprenori, pe care aceştia nu ar fi fost în măsură să-i finanţeze altfel din considerente de risc.