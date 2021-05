Patriarhul a numit depresia ca fiind boala supraviețuitorilor Covid: 'Mulți oameni sunt copleșiți de incertitudine, dezorientați, tulburați, singuri, triști'

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a făcut referire, în slujba de Înviere desfășurată la Catedrala Patriarhală din București, în Predica de Paști, la o legătură directă între pandemie și depresie și i-a îndemnat pe credincioși să-i ajute astfel pe cei „tulburați, dezorientați și in acelasi timp copleșiți de incertitudine”.

„Astazi exista in lume foarte multa suferinta, foarte multa intristrare, mai ales din cauza pandemiei. Sunt o multime de familii indoliate care au tristete si multa durere in suflet si in casele lor. Au pierdut pe cei dragi care au murit in spitale sau in casele lor nu numai din cauza pandemiei, unii au murit si din cauza altor boli, dar in special pandemia aceasta a adus multa intristare si celor care au scapat de boala sau au trecut prin boala o anumita intristrare a ramas in suflet si de asemenea exista multi oameni care de teama si din cauza incertitudinii si mai ales a singuratatii, sunt tristi.

Avem din ce in ce mai multe semnale ca exista depresie. O multime de oameni au nevoie de incurajare, de un dram de bucurie in suflet si mai ales de pace in suflet, de aceea vin foarte multi si se spovadesc si cer preotului sfat si rugaciune. Invierea Mântuitorului este si vindecare de intristare. Sa ne ajute Dumnezeu ca in aceste zile de Pasti sa aducem bucurie prin cuvant, prin fapta, prin daruri, printr-o convorbire telefonica, printr-un semn de pretuire celor care sunt indoliati, celor care sunt intristati, celor care sunt insingurati, celor care sunt dezorientati, celor care sunt intr-o stare confuza. Sa aducem bucurie din bucuria lui Hristos si pace in sufletele celor tulburati, dezorientati si in acelasi timp coplesiti de incertitudine. Prin aceasta devenim vestitori ai Invierii lui Hristos”, a declarat Patriarhul României.