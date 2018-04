Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente, precizari cu referire la piata farmaceutica din Romania

Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 16 situri de fabricatie din tara – doreste ca in numele unei corecte informari a opiniei publice sa faca urmatoarele precizari cu privire la datele aparute in spatiul public cu referire la piata farmaceutica din Romania:

- datele care arata ca vanzarile de medicamente din Romania ar fi atins 47,87 miliarde lei in 2017, reprezinta probabil cifra de afaceri insumata a agentilor economici care activeaza in domeniu – producatori, distribuitori si farmacii - si nicidecum dimensiunea pietei de medicamente;

- cifrele referitoare la profit, de 2,38 miliarde de lei, reflecta profitul insumat al agentilor economici. Specialistii pot sesiza insa ca un semnal de alarma ca rata profitului la cifrele prezentate este de sub 5%, adica sub nivelul majoritatii industriilor si serviciilor, indiferent de domeniul de activitate CAEN, demonstrand riscurile si lipsa de atractivitate pentru investitii in acest sector economic;

- in plus, datele financiare referitoare la producatorii industriali de medicamente din Romania cuprind o componenta de 25-80% exporturi, care nu au nici o legatura cu rulajul de medicamente din Romania;

- in fapt, piata farmaceutica din Romania a atins in 2017 circa 12 miliarde lei la pret de producator, o crestere de 4% fata de anul precedent (date analiza de piata Cegedim), Romania aflandu-se la coada clasamentului UE in privinta consumului pe cap de locuitor – asta nu inseamna ca romanii sunt mai sanatosi, ci ca au un acces mai precar la solutiile terapeutice;

- cota de piata a producatorilor de medicamente din tara sa redus dramatic in ultimii 10 ani, de la circa 40% in 2006 la aproximativ 23% in 2016;

- alocarea bugetara pentru decontarea de medicamente a fost in 2017 de 6 miliarde lei, adica de sub 75 de Euro pe cap de locuitor, reprezentand cea mai mica alocare din UE. Aceasta alocare este nemodificata inca din 2011, desi necesarul de medicamente este de circa 8 miliarde lei. Restul de pana la cele 12 miliarde lei sunt platite din buzunar de catre pacienti si de producatorii de medicamente prin taxa clawback;

- preturile la medicamente sunt inghetate din 2015 in Romania la cel mai mic nivel din UE, din care se scade si valoarea unei taxe clawback de 25%, care a facut sa dispara in ultimii 3 ani peste 2000 de medicamente ieftine. Pacientii sunt obligati sa cumpere echivalentul mai scump, avand astfel senzatia ca preturile medicamentelor au crescut;

- piata medicamentelor fara prescriptie medicala (OTC) si a suplimentelor este de aproximativ 25% din piata totala, mult sub media europeana, unde este situata la 35-45% - asta arata ca si la acest capitol consumul romanilor este pe ultimele locuri din UE, tot din cauza accesului insuficient la solutii alternative de tratament si ingrijire.