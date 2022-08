Patru soluții de la un analist financiar pentru cei afectaţi de creşterea Robor

Indicele Robor la trei luni în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă a continuat să crească şi a urcat joi la 8,11% pe an. Un nivel mai mare a fost înregistrat la 1 februarie 2010, respectiv 8,15%, conform informaţiilor publicate de BNR. La începutul acestui an, acest indice era 3,02% pe an.

Aproximativ 47% dintre creditele în lei acordate în România sunt calculate în prezent în funcţie de indicele Robor. Adrian Negrescu, analist financiar, spune că foarte mulţi români se află în situaţia de a plăti rate cu 50% sau chiar 80% mai mari decât anul trecut. O primă soluţie este trecerea la indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor, astfel încât ratele să scadă pentru o perioadă de 1-2 ani, este de părere Adrian Negrescu:

„Pentru a trece de la Robor la IRCC nu trebuie să faci altceva decât să mergi la banca unde ai creditul şi să depui o cerere, o cerere care se rezolvă de regulă în 30 de zile. Este o solicitare legală, pe care băncile ar trebui să o îndeplinească în cel mai scurt termen cu putinţă. Dacă într-adevăr banca refuză şi există posibilitatea să-ţi refuze trecerea la IRCC, soluţia este să apelezi la Centrul de Soluţionare a Litigiilor din Domeniul Bancar, CSALB, o instituţie care te ajută practic gratuit să negociezi cu banca aceste noi condiţii de creditare”, a spus Negrescu pentru RADOR.

Reporter: O altă variantă este refinanţarea creditelor, ţinnd cont de ofertele băncilor. Pentru cei care rămân fără loc de muncă singura soluţie este amânarea ratelor pentru două-trei luni, până reuşesc să se reangajeze.

Adrian Negrescu: „De aceea, aflaţi într-o situaţie dificilă, adică fără posibilitatea de a-şi găsi un loc de muncă, falimentul personal sau darea în plată sunt două alte soluţii, care îi pot face să scape de povara unui credit pe care nu mai pot să şi-l plătească.”

Adrian Negrescu atrage atenţia că atât timp cât inflaţia se va menţine la un nivel ridicat, de peste 15%, dobânzile vor continua să crească. El spune că este de aşteptat ca Robor să atingă un procent de 9% în perioada următoare.