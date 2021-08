Paul McCartney va include în noua sa carte, lansată în noiembrie, versuri The Beatles nepublicate până acum

Sir Paul McCartney, fost component al legendarei trupe The Beatles, va include în noua sa carte, lansată în noiembrie, versuri care nu au mai fost publicate până acum ale unei melodii Beatles neînregistrate, informează luni DPA.

Intitulat ''The Lyrics'', volumul va include 154 de melodii din cariera de şase decenii a muzicianului, de la trupele The Beatles şi Wings la activitatea de artist solo, printre care ''Hey Jude'', ''Blackbird'', ''Penny Lane'', ''Band On The Run'', ''Live And Let Die'', potrivit agerpres.ro.

Vor fi incluse totodată versurile piesei ''Tell Me Who He Is'', după ce documentul olograf, pierdut în anii 1960, a fost descoperit într-unul dintre carnetele lui McCartney.

''Cei patru fabuloşi'', cum este supranumită trupa The Beatles, au lansat o serie de albume în perioada respectivă, inclusiv albumul de debut din 1963, ''Please Please Me'', ''Hard Day's Night'', din 1964, şi materialul discografic mai experimental ''Rubber Soul'', din 1965.

''The Lyrics'' va include totodată fotografii personale nepublicate anterior, schiţe şi desene din arhiva personală a lui McCartney, fiecare melodie fiind însoţită de un comentariu care oferă informaţii despre procesul creativ.

Volumul este editat şi are o prefaţă semnată de poetul irlandez laureat al premiului Pulitzer Paul Muldoon.

Lansarea cărţii va fi însoţită de o expoziţie găzduită de British Library din Londra, în care vor fi prezentate materiale din carte, inclusiv versuri scrise de mână de McCartney.

Lucrările, care vor fi expuse în holul de intrare al bibliotecii, vor celebra ''unul dintre cei mai de succes cantautori şi interpreţi din lume'', potrivit organizatorilor.

''Am fost întrebat de foarte multe ori dacă voi scrie o autobiografie, dar nu a fost niciodată momentul potrivit. Singurul lucru pe care am reuşit mereu să-l fac a fost, fie când eram acasă, fie în turneu, să scriu melodii noi'', a spus McCartney în prefaţa cărţii.

''Ştiu că unora dintre oameni, când ajung la o anumită vârstă, le place să ţină un jurnal în care să înregistreze evenimente zilnice din trecut, dar eu nu am astfel de notiţe. Am doar cântecele mele, sute de cântece, dar care cred că servesc aceluiaşi scop. Iar aceste cântece se întind pe durata întregii mele vieţi'', a mai adăugat el.

''The Lyrics'' va fi lansat pe 2 noiembrie de editura Allen Lane.