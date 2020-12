Paul Stănescu lovește cu aritmetica: Iohannis este Băsescu la cub / VIDEO

Secretarul general PSD, Paul Stănescu, a declarat miercuri, la Antena 3, că președintele Klaus Iohannis este „cel puțin Băsescu la cub”.

Citește și: Cine sunt candidații la funcția de premier. Posibile evoluții după alegerile parlamentare

„Romania parca e blestemata. Eu cea mai mare bucurie am avut-o in 2014, cand s-a terminat al doilea mandat al lui Basescu, gata. Reusise sa duca in disolutie statul roman, a construit statul paralel, a patronat statul paralel, erau vremuri cand te luau de pe strada daca erai adversar politic chiar daca nu aveai nicio vina. Eu mi-am dat seama ca presedintele Iohannis e cel putin Basescu la cub. Cand spui despre tara ta ca si cum ar fi ceva privat, 'Vreau guvernul meu', 'Vreau parlamentul meu'”, a declarat Paul Stănescu.