Paula Seling - invitată a Filarmonicii, într-un concert cu muzică din filme

Piese celebre din filme premiate precum "Războiul stelelor", "Lista lui Schindler" sau "Titanic" vor putea fi ascultate joi, la Filarmonica Braşov, într-un concert al cărui solistă va fi Paula Seling, potrivit Agerpres.

"După ce, recent, a adus în Braşov un concert în care orchestra simfonică a cântat alături de personalităţi din lumea rock-ului românesc, pentru joia aceasta, Filarmonica Braşov propune un concert simfonic extraordinar cu muzică de film. Solista serii va fi Paula Seling, iar orchestra Filarmonicii Braşov va fi dirijată de maestrul Andrei Tudor, care este cunoscut atât ca dirijor, cât şi în calitate de compozitor şi care a colaborat cu nume mari precum Angela Gheorghiu, Andrea Bocelli, Goran Bregovici, Andra, Aura Urziceanu, Monica Anghel, Nico, Cristi Minculescu, Smiley, Ally Brooke, Berti Barbera şi mulţi alţii", se arată într-un comunicat al Filarmonicii Braşov, transmis marţi AGERPRES.

În program figurează piese precum "Love story", din filmul cu acelaşi nume, "Moon river" ("Breakfast at Tiffany's"), "I won't light a candle" ("Lista lui Schindler"), "Princess Leia's theme" şi "Throne room & end title" ("Războiul stelelor"), "I will always love you" ("The bodyguard") şi "My heart will go on" ("Titanic").

De asemenea, orchestra va interpreta şi piesa 'On Golden Pond/; din filmul cu acelaşi nume, iar solistul la pian pentru această piesă va fi Ioan-Dragoş Dimitriu.



Ca toate evenimentele din această perioadă, şi acest concert se va desfăşura cu maximum 30% din locurile din sală ocupate, accesul fiind permis numai persoanele vaccinate sau trecute recent prin boală.



Biletele se găsesc la casieria Filarmonicii Braşov sau online, pe www.bilet.ro.