Pedala încălzirii globale se calcă până în podea: vara anului 2022 va bate orice record de temperatură

Vremea caldă va fi din nou predominantă în cea mai mare parte a Europei, în vara acestui an, după cea mai călduroasă vară înregistrată pe continent anul trecut. Bucureștiul va avea între 31 și 38 de zile cu temperaturi de peste 32 de grade.

Meteorologii de la AccuWeather estimează că europenii s-ar putea să se confrunte cu o altă vară care să rivalizeze cu recordurile de căldură înregistrate anul trecut. Atât meteorologul senior Tyler Roys, cât și meteorologul senior Alan Reppert consideră că vara aceasta ar putea fi mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a Europei.

Se anunță perioade caniculare în Portugalia, Spania și Italia

Vara în ansamblu se anunță a fi mai caldă decât în mod normal, din Portugalia până în Italia. Fiecare val de caniculă va dura probabil o săptămână sau două, după care va fi întrerupt de furtuni care vor coborî temperaturile și vor aduce posibilitatea de ploi. Chiar și în timpul pauzelor de caniculă, când temperaturile din timpul zilei se vor situa în jurul valorilor normale, minimele din timpul nopții ar putea rămâne la temperaturi blânde.

Întreruperile periodice ale căldurii din vestul Europei nu numai că vor contribui la reducerea costurilor de răcire, dar șansele de ploaie care apar în timpul acestor pauze ar putea contribui la limitarea amenințării incendiilor de vară.

Furtuni care vor întrerupe căldura de vară în Balcani

Căldura record va fi unul dintre cei mai importanți factori meteorologici ai verii în sudul Europei, dar a doua jumătate a sezonului ar putea avea o configurație puțin diferită în Peninsula Balcanică față de Peninsula Iberică.

La fel ca vara trecută, orașele și localitățile din Balcani se pot aștepta la mai multe zile cu temperaturi de 32 C sau mai mari în acest an.

Anul trecut, în București, România, au fost 35 de zile în care temperatura a fost de 32 de grade Celsius sau mai mare, cu mult peste media de 24 de zile. În mod similar, Atena, Grecia, a înregistrat 67 de zile cu o temperatură de cel puțin 32 C, mult peste media de 46 de zile.

În acest an, meteorologii de la AccuWeather prognozează că temperatura va atinge 32 C între 31 și 38 de ori în București și între 55 și 63 de ori în Atena.

Perioadele de caniculă vor fi însoțite de îngrijorări legate de secetă, deși perspectivele de secetă în această regiune a Europei sunt ușor mai bune în comparație cu cele din 2021.

În acest an, a doua jumătate a verii este posibil să aducă șansa unor furtuni mai frecvente decât în prima jumătate a verii.

Traiectoria furtunii va evita în mare parte nordul Europei

Se preconizează că arșița din timpul verii nu va fi la fel de intensă în nordul Europei și în insulele britanice, în comparație cu sudul Europei.

„Va exista amenințarea unor furtuni puternice din Franța până în Polonia, care nu va dispărea", a explicat Roys. El a adăugat că nu se așteaptă ca furtunile să fie la fel de răspândite sau de frecvente ca în verile trecute, dar ar putea totuși să pună în pericol viețile și proprietățile atunci când apar.

Vara trecută, inundațiile catastrofale din Belgia și Germania au fost descrise ca fiind unul dintre cele mai grave dezastre naturale pe care le-a cunoscut vreodată Europa, deoarece apele au distrus clădiri întregi și au provocat moartea a peste 200 de persoane.

La fel ca în Peninsula Balcanică, furtunile din nordul Europei vor contribui la atenuarea unor probleme legate de secetă, dar nu a tuturor.

Mijlocul verii va prezenta cel mai mare potențial de caniculă în întreaga regiune, ceea ce ar putea avea un impact asupra unuia dintre cele mai cunoscute evenimente sportive din lume. Turul Franței va începe vineri, 1 iulie, și va continua până duminică, 24 iulie, iar Roys a avertizat că, în acest an, căldura din mijlocul verii ar putea face ca traseul să fie unul "dificil" atunci când cicliștii nu se află în munți.

Încălzire timpurie în Marea Britanie și Irlanda

Vremea de vară nu va întârzia să sosească în insulele britanice. Prima jumătate a verii va aduce cele mai mari șanse ca temperatura din Londra să atingă 32 C. Vara trecută, mercurul a atins acest reper doar într-o singură ocazie. În acest an, meteorologii de la AccuWeather prognozează între una și trei zile cu temperaturi de 32 C sau mai mari la Londra, ceea ce este tipic pentru acest oraș.

Vara începe oficial marți, 21 iunie, în emisfera nordică.