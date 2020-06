Pensiile speciale ale parlamentarilor, un beneficiu necuvenit, o sfidare, consideră Dan Barna

Dan Barna consideră că că proiectul conform căruia pensiile speciale vor fi impozitate cu 85% pentru sumele de peste 7.000 de lei rezolvă "o parte din nedreptate", dar că este necesară şi adoptarea propunerii privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

"Azi, în sfârşit, o parte din nedreptate a fost rezolvată. Parlamentul a decis că pensiile speciale vor fi impozitate. Mâine, acelaşi Parlament are pe agendă pasul următor - eliminarea cu totul a pensiilor speciale ale deputaţilor şi senatorilor. Propunerea aparţine USR. E nevoie ca pensiile speciale ale parlamentarilor să fie desfiinţate prin lege separată pentru ca legea să fie constituţională. Orice parlamentar român care vrea să îşi privească electoratul în ochi e obligat să accepte că pensia specială e un beneficiu necuvenit. O sfidare", a scris liderul USR, într-o postare pe Facebook.Pe de altă parte, el a reproşat Parlamentului faptul că, de-a lungul anilor, "a adăugat noi şi noi categorii de privilegiaţi" la lista beneficiarilor de pensii speciale."Cu cât românii strigau mai tare că pensiile speciale nu sunt cinstite, cu atât mai mult partidele se făceau că nu aud. Apoi, după ce USR a intrat în Parlament şi a pus o oglindă în faţa partidelor vechi, s-a trecut la altă strategie - amânări nesfârşite. Asta, deşi săptămână de săptămână le ceream să accepte că o decizie este inevitabilă. Când nici amânările nu au mai fost posibile, au adoptat un proiect de eliminare a pensiilor speciale despre care ştiau că e neconstituţional", a precizat Barna.De asemenea, USR a arătat într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare că în urma proiectului adoptat joi de Camera Deputaţilor "vor dispărea pensiile speciale de 60-70.000 de lei" pe lună."Astăzi, eforturile USR de trei ani de zile au dus la un prim rezultat pozitiv: pensiile speciale care depăşesc 2.000 de lei vor fi impozitate cu 10%, iar cele care depăşesc 7.000 de lei, cu 85%! Este mai puţin decât 90% peste pragul de 3.500 de lei, cum am propus noi, în propriul proiect, dar este ceva", a precizat USR.Plenul Camerei Deputaţilor a dat, miercuri, vot favorabil proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, care are ca obiect de reglementare instituirea unei taxe pe veniturile şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă.