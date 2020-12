Pentru cei care nu poartă masca în Parlament, vom aplica toate măsurile ce se aplică oricui, avertizează Anca Dragu

Parlamentarii care nu poartă masca de protecţie sanitară trebuie să suporte toate măsurile care s-ar aplica oricărui cetăţean, pentru că ei "nu trebuie să aibă un statut privilegiat", a declarat, joi, preşedintele Senatului, Anca Dragu, potrivit Agerpres.

"Vom aplica toate măsurile care s-ar aplica oricărui cetăţean, parlamentarul nu trebuie să aibă un statut privilegiat. Legea este pentru toată lumea făcută. Cred că trebuie să ne uităm la încrederea oamenilor în Parlament. Este undeva de sub 10%. Este jignitor pentru populaţie să ai un Parlament în care, de fapt, să nu ai încredere. De ce nu are lumea încredere în Parlament? Pentru că nu are încredere în politicieni, pentru că parlamentarii nu respectă legile pe care ei le dau, cam asta este filozofia de bază", a afirmat Dragu, la Digi TV.

Totodată, ea a fost întrebată despre măştile transparente de plastic purtate de Diana Şoşoacă şi alţi parlamentari AUR, în condiţiile în care nu se ştie dacă sunt sau nu conforme.



"Am cerut o analiză către direcţia de specialitate din Senat, am discutat şi cu DSP şi vom avea punctul final de vedere săptămâna viitoare. Dacă masca este conformă, dacă actele depuse de doamna senator sunt în regulă, astfel încât să avem un instrument clar, o analiză completă. (...) Mă voi asigura că legea va fi aplicată. Deja am avut discuţii şi le-am spus celor pe care i-am văzut fără mască, colegial, că trebuie să ne respectăm unii pe alţii, trebuie să purtăm mască pentru a ne respecta", a menţionat preşedintele Senatului.