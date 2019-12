Pep Guardiola, manager Manchester City: Ne gândim la Leicester acum, trebuie să prindem locul doi

Pep Guardiola, managerul echipei Manchester City, a declarat, vineri, după eșecul cu Wolverhampton Wanderers, scor 2-3, că formația sa nu se mai poate gândi la titlu, ci mai degrabă la poziția secundă, care îi aparține lui Leicester.

De asemenea, Guardiola le-a transmis și un avertisment jucătorilor săi, dând de înțeles că ar putea rata Liga Campionilor dacă nu se vor concentra la jocurile din campionat.

"Nu putem să punem accentul pe meciurile din Cupe, deoarece riscăm ca în sezonul următor să nu fim în Europa. Suntem obișnuiți să fim sus, dar acum suntem foarte departe și trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Am spus de multe ori că este nerealist să ne gândim la Liverpool. Trebuie să ne gândim la Leicester acum și să prindem locul doi. Am avut șansa de a trece pe poziția secundă, dar am rămas pe trei. Este dificil în Premier League, mai ales împotriva acestei echipe. Am avut un avantaj, dar nu am reușit să îl apărăm. Au luptat incredibil, au alergat până în ultimele minute, dar am primit goluri pe care le puteam evita. Echipa a luptat, nu regret nimic. Au dat tot pentru a apăra rezultatul. La acest nivel, trebuie să jucăm 11 contra 11. Poți evita să primești goluri, însă uneori intervine oboseala sau timpul mare în care trebuie să te aperi și este dificil", a declarat Guardiola, potrivit Sky Sports.

Manchester City a pierdut meciul de pe terenul celor de la Wolverhampton Wanderers, vineri, scor 2-3, în runda cu numărul 19 din Premier League. Campioana Angliei a condus cu 2-0, însă gazdele au întors rezultatul. Echipa lui Guardiola a evoluat în inferioritate numerică din minutul 12, după eliminarea portarului Ederson.

În urma acestui eșec, Manchester City se menține pe locul al treilea în Premier League, cu 38 de puncte, nereușind să o depășească pe ocupanta poziției secunde, Leicester, aflată la o lungime distanță. Liverpool, care are și un meci mai puțin disputat, are un avantaj de 14 puncte față de echipa lui Pep Guardiola.

