Peretele de plexiglas trebuie montat în sălile de curs unde nu se poate respecta distanţa de un metru între elevi, atrage atenția prefectul de Constanța

Prefectul judeţului Constanţa, George Niculescu, a anunţat, marţi, că în unităţile de învăţământ unde nu se poate respecta distanţa de un metru între elevi trebuie montat un perete din plexiglas, precizând că această măsură şi cea a purtării măştii vor duce la diminuarea riscului de contaminare cu noul coronavirus, potrivit news.ro.

Prefectul judeţului Constanţa, George Niculescu, a declarat marţi, la finalul unei şedinţe pe care a avut-o împreună cu conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean, cu directorii unităţilor de învăţământ, că într-o singură localitate nu vor merge copiii la şcoală deoarece rata incidenţei cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus este de 3,49.

“Avem o situaţie în comuna Cuza Vodă, este singura localitate şi unitate de învăţământ unde anul şcolar va începe în scenariul trei, adică 100% în mediul online. Acest lucru este din cauza faptului că rata incidenţei cazurilor de îmbolnăviri la mia de locuitori a depăşit cu mult pragul de 1,5 suntem la aproape 3,5 la mia de locuitori în Cuza Vodă aşa că este singura localitate unde învăţământul va începe online. În celelelate unităţi de învăţământ din judeţul Constanţa la propunerea consiliilor de administraţie a şcolilor după ce aceste propuneri vor fi avizate de către IŞJ şi de către DSP, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă are termen data de 10 septembrie pentru a aproba unul dintre cele trei scenarii de începerea şcolii”, a afirmat reprezentantul Guvernului în teritoriu.

El a menţionat că peretele de plexiglas trebuie montat în sălile de curs unde nu se poate respecta distanţa de un metru între elevi.

“Au discuţii referitoare la oportunitatea montării separatoarelor de plexiglas în clasele de învăţământ unde nu se poate respecta distanţa de un metru între elevi. Aici alături de DSP am clarificat faptul că rolul acestui perete de plexiglas practic adăugat la la faptul că elevii vor purta şi mască de protecţie va face ca transmiterea acestui virus să fie mai puţină probabilă dacă ne luăm mai multe măsuri de protecţie. Peretele de plexiglas trebuie montat în sălile de curs unde nu se poate respecta distanţa de un metru între elevi. (...) Ele vor fi achiziţionate de către unităţile de învăţământ. Din bugetele unităţilor de învăţământ vor fi achiziţionate”, a transmis George Niculescu.

Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Sorin Mihai, a afirmat că a vizitat şcoala din Cuza Vodă, iar autorităţile au transmis că vor cumpăra tablete pentru toţi elevii, iar aceştia vor putea urmări cursurile online.

“Unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa sunt pregătite. Ieri am fost în vizită la şcoala din localitatea Cuza Vodă, am luat legătura şi cu doamna directoare şi cu domnul primar. Ne bucură faptul că implicarea şi colaborarea dintre cele două instituţii a determinat o rezolvare rapidă a problemelor care ar fi putut să apară. Domnul primar a avut astăzi şedinţă de Consiliul Local prin care a stabilit că va achiziţiona tablete pentru toţi elevii, aproape 600 de tablete pentru toţi elevii din unitatea de învăţământ. Ieri când am fost în unitatea de învăţământ se făcea actualizări ale reţelei de cablu, de internet astfel încât în fiecare sală din unitatea de învăţământ să se poată desfăşura activităţi de transmitere în sistem streaming a cursurilor pentru fiecare clasă în parte”, a declarat Sorin Mihai.

El s-a referit şi la situaţia unităţilor de învăţământ care nu sunt racordate la reţeaua de apă şi canalizare.

“În ceea ce priveşte situaţia alimentării cu apă, mă voi deplasa până în 11 septembrie în localităţile, cele patru localităţi în care avem unităţi de învăţământ care nu sunt racordate la reţeaua de apă şi de canalizare. Dumnealor vor putea să funcţioneze într-un regim temporar pe o durată de nu mai mult de 90 de zile cu rezervoare de apă pentru elevi, cu pahar de unică folosinţă, aşa cum se prevede în ordinul comun semnat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii şi vreau să văd la faţa locului care au fost măsurile care au fost luate în unitatea de învăţământ, respectiv în localitatea respectivă astfel încât să începem anul şcolar cu bine”, a afirmat şeful IŞJ Constanţa.

Sorin Mihai a precizat că până miercuri la ora 14 toate şcolile din judeţ trebuie să transmită propunerile şi procedurile pentru începerea anului şcolar.

“Până mâine la ora 14 am cerut tututor unităţilor de învăţământ să respecte acest termen, să transmită către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi propunerile pentru scenariile cu care vor debuta în anul şcolar şi acele proceduri proprii pe care trebuie să le aibă în vedere cu privire la activităţile pe care le vor derula pe parcursul anului şcolar”, a mai declarat inspectorul şcolar general.