Performanţă remarcabilă: Echipa Colegiului Naţional 'Horea, Cloşca şi Crişan' din Alba Iulia, pentru al doilea an consecutiv la Campionatul Mondial de Robotică

Echipa RO-001 XEO de la Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan" din Alba Iulia a obţinut o nouă performanţă la campionatul naţional de robotică.

Pentru al doilea an consecutiv, liceenii din Alba Iulia s-au calificat la Campionatul Mondial. Aceştia au obţinut locul doi la "Inspire Award", locul doi la "Connected Award2, locul I la autonomia robotului şi un premiu special oferit de Volkswagen, care include o excursie la sediul central al comapniei din Germania.

"Pentru că merită! XEO HCC Alba Iulia pleacă din nou în AMERICA la Campionatul Mondial de Robotică FIRST USA din Detroit!! Mai mult XEO HCC Alba Iulia pleacă și în Germania!! Locul I la autonomia robotului , Locul II “INSPIRE AWARD ”, Locul II Connected AWARD ! din peste 160 de echipe participante la Concursul Național de Robotică BRD FIRST Tech Challenge Romania. “INSPIRE AWARD ” este acordat echipelor care excelează în performanțele robotului, complexitatea și calitatea realizării cărții echipei “engineering book” și spiritul de echipă, spiritul competiției FTC (FIRST Tech Challenge); "Connected AWARD" este acordat echipei care reuște să formeze o întreagă comunitate în jurul ei. Echipa de robotică a Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan”,Alba Iulia a mai fost anul trecut la Campionatul Mondial FIRST USA din Detroit, unde a ajuns în semifinale și a fost eliminată de actuala campioană mondială. Consecvența colectivă rămâne până la urmă cea mai frumoasă modalitate de exprimare a inteligenței!", scrie profesorul Sebestian Onac, pe Facebook.

"Ne bucurăm enorm pentru calificarea la Campionatul Mondial din Detroit, pentru al doilea an consecutiv. Am trăit o experiență și o emoție de nedescris văzând că miile de ore de muncă nu au fost în zadar", a declarat Daniel Toader, unul dintre cei 17 membri ai echipei XEO HCC Alba Iulia.

Peste 120 de echipe din ţară au participat în weekend Concursul Naţional de Robotică BRD FIRST Tech Challenge România. Echipa XEO s-a calificat şi anul trecut la Campionatul Mondial de Robotică „First Championship USA Detroit”, unde a câştigat un loc în semifinală, într-o competiţie cu reprezentanţi din 20 de ţări şi 640 de roboţi.