Perioada dificilă a pandemiei a arătat cum voluntariatul creează punţi şi ne educă în spiritul solidarităţii, spune premierul României

Premierul Ludovic Orban a transmis, sâmbătă, un mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale a Voluntarului, în care arată că perioada pandemiei a dovedit că voluntariatul creează punţi şi ne educă în spiritul solidarităţii şi în care le mulţumeşte tuturor acelora care luptă pentru cauze nobile, potrivit Agerpres.

"Perioada dificilă a pandemiei a arătat cum voluntariatul creează punţi, educă şi ne educă în spiritul solidarităţii. Oameni obişnuiţi, cadre medicale, personal din mai multe arii de competenţă s-au implicat altruist şi au dovedit o putere incredibilă de mobilizare. Cea mai recentă dovadă este implicarea impresionantă a studenţilor la medicină, care oferă din timpul, expertiza şi energia lor pentru a se alătura eforturilor de tratare a pacienţilor infectaţi şi combaterii răspândirii noului coronavirus. Faptul că la nivelul Guvernului am modificat legislaţia, în sensul încurajării studenţilor la medicină din anii terminali să desfăşoare activităţi de voluntariat, a fost un pas firesc, având în vedere că, îndeosebi în perioade de răscruce, cum este cea pe care o traversăm, voluntarii rămân o resursă indispensabilă a comunităţii. Răspunsul primit din partea societăţii este încurajator şi responsabilizează instituţiile statului la o mai mare deschidere către activităţile de voluntariat", se arată în mesajul premierului.

Orban afirmă că a face voluntariat reprezintă "manifestarea nevoii de comunitate şi de unitate a fiinţei umane", şeful Executivului exprimându-şi respectul şi recunoştinţa faţă de munca voluntarilor.



"Respect şi recunoştinţă faţă de munca voluntarilor, cei care, indiferent de circumstanţe, se dedică aproapelui. În momente dificile, ei sunt oamenii care întind o mână de ajutor celor din jur, dovedind preocupare, empatie, bunătate şi umanitate. (...) Anul acesta, tema Zilei internaţionale a voluntarilor - Together We Can Through Volunteering - subliniază încă o dată o certitudine resimţită de oamenii din întreaga lume: reuşim doar împreună, iar voluntariatul este esenţial în acest demers. (...) Transmit recunoştinţa mea faţă de toţi voluntarii din România, din toate domeniile şi care luptă pentru cauze nobile. Le mulţumesc celor care nu uită să fie oameni, în cel mai firesc mod, care sunt un exemplu pentru toţi ceilalţi şi care inspiră tinerii şi copiii să crească în spiritul solidarităţii şi al umanităţii. Sănătate multă şi 'La mulţi ani' tuturor celor care arată că le pasă de semeni, de ţara lor şi de lumea întreagă!", a transmis Ludovic Orban.