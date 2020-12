Peste 100 de specii care au inspirat filmele 'Animalele fantastice' au ajuns la Muzeul de Istorie Naturală de la Londra

Muzeul de Istorie Naturală de la Londra expune mai mult de 100 de specii - unicorni, sirene, şerpi, dragoni - care au inspirat filmul "Animale fantastice" din universul lui Harry Potter de J.K. Rowling, potrivit News.ro

Aceste lungmetraje - a căror intrigă se derulează în acelaşi univers ca saga lui Harry Potter dar cu aproape 60 de ani mai devreme - confruntă eroul cu o serie de monştri şi fiare, unul mai imaginativ decât altul.

Prima parte a expoziţiei revine la originile monştrilor prezentaţi în saga, dar care aparţin de asemenea imaginarului colectiv - dragoni, unicorni şi alte sirene -, arătând cum au apărut astfel de credinţe.

Coarne gigantice de narval explică originea unicornilor şi sunt expuse vizavi de baghetele magice ale lui Ron Weasley şi Drago Malefoy - personaje centrale din saga "Harry Potter" -, cunoscute pentru faptul că au păr de unicorn.

Vezi și: De Revelion românii au rezervat masiv vacanțe în Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt, Turcia și nu numai. Sase nopţi în Maldive de la 2.000 de euro/persoană

Baghete, secvenţe animate, costume, decoruri: datorită participării studiourilor Warner Bros., universul lui J.K. Rowling este peste tot în expoziţie alături de veritabile schelete de animale împăiate de la Muzeul de Istorie Naturală.

Difuzată în expoziţie, scena primei părţi din "Animale fantastice" unde Norbert face să intre într-un ceainic un imens Occamy, şarpe cu aripi albastre, dă ocazia conservatorilor să revină la extraordinara capacitate a unor animale, precum iguana marină de Galapagos sau peştele-balon, de a-şi întinde sau micşora corpul.

În total, 12 animale din universul vrăjitorilor sunt analizate în această expoziţie, cu care muzeografii speră să cureţe imaginea Muzeului de Istorie Naturală şi să stârnească curiozitatea "noului public", în special pe fanii celebrului film.

"Fantastic Beasts: The Wonder of Nature" şi-a deschis porţile puţin după redeschiderea muzeului după a două carantină impusă de Marea Britanie pentru a lupta contra epidemiei de coronavirus şi va continua până în august 2021. Fără a da mai multe detalii, organizatorii au indicat deja că expoziţia, care prezintă 125 de obiecte provenite din diferite muzee şi de la studiourile Warner Bros., va ajunge în mai multe ţări.