Peste 150 de instituții muzeale și spații alternative noi vor fi deschise în Noaptea Muzeelor 2019

Peste 150 de instituții muzeale și entități culturale publice și private din București și din țară vor fi deschise în Noaptea Muzeelor, pe 18 mai, pentru expoziții, intervenții și experimente artistice, proiecții, dans, piese de teatru și concerte, potrivit Mediafax.

Inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor, evenimentul este organizat pe plan național de Rețeaua Națională de Muzeelor din România (RNMR), fiind așteptat cu mare interes în fiecare an.

Anul acesta va avea loc cea de-a 15-a ediție a Nopții Muzeelor, considerată unul dintre cele mai puternice branduri culturale din țară la nivelul consistenței ofertei muzeale și culturale și al interesului publicului.

Până în acest moment, în circuitul muzeal bucureștean s-au înscris peste 50 de muzee și spații expoziționale neconvenționale, alături de alte entități culturale, ce propun evenimente culturale alternative. În țară există deja înscrise peste 100 de muzee și entități culturale diverse, cu reprezentare în 32 de județe.

"Acesta este un record pe care dorim să îl împărtășim, iar, per ansamblu, în această ediție se observă o uniformizare a valorii și a calității evenimentelor în toată țara. Putem spune cu siguranță că avem 30 de muzee din București, dintre care patru sunt private. Printre atracțiile «imposibil de ratat» ale acestei ediții putem enumera și cel mai mic muzeu mobil, organizat de Corul Național de Camera Madrigal- Marin Constantin, Muzeul Tablourilor în Mișcare, oferit de Qreator, Romanian Design Week - partenerul nostru strategic, și alte 20 de locuri din Capitală care merită să fie vizitate, precum biblioteci, universități, teatre, licee, arhive, spații artistice culturale neconvenționale etc. În 2019 avem un nou muzeu intrat în circuit, Muzeul de Artă Recentă. De asemenea, în această nouă ediție a fost creat un circuit al muzeelor care fac trimitere la perioada represiunii comuniste: Muzeul Închisoarea Pitești, Memorialul Gherla și Memorialul Rezistenței și Opresiunii Bihor. Unele dintre acestea sunt pentru prima dată incluse în Noaptea Muzeelor, alături de Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Muzeul Cineastului Amator Reșița, Ateneul din Iași, Rope Street Brașov, Muzeul Recordurilor din București etc. Iașiul și Clujul ocupă următoarele poziții din punct de vedere al numărului de evenimente", a declarat managerul Nopții Muzeelor, Dragoș Neamu.

Organizatorii evenimentului anunță că, până în prezent, în Capitală s-au înscris Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de Geologie, Muzeul "George Enescu", Muzeul Municipiului București, Muzeul Băncii Naționale a României, Muzeul Național al Aviației Române, Muzeul Național al Pompierilor, Muzeul de Artă "Vasile Grigore", Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Căilor Ferate Române, Muzeul Național de Artă Contemporană, Muzeul de Artă Veche Apuseană "Dumitru Furnică Minovici", Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", Muzeul Universității Politehnica.

Lista completă a tuturor muzeelor și spațiilor participante la Noaptea Muzeelor va fi afișată după 1 mai, pe site-ul www.noapteamuzeelor.org și pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/noapteamuzeelor/ .