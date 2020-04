peste 19.000 de lire sterline a STRÂNS Tony Iommi din licitarea unor obiecte personale - Banii vor fi daţi serviciului sanitar britanic

Chitaristul Tony Iommi, fondator al trupei Black Sabbath, a strâns 19.300 de lire sterline din licitarea online a unor obiecte personale în sprijinul National Health Service (NHS) în criza sanitară provocată de Covid-19, potrivit news.ro.

Iommi a vândut una dintre chitare, dar şi seturi DVD, CD şi viniluri cu autograf.

Chitara a fost adjudecată contra sumei de 11.300 de lire sterline, potrivit NME, în timp ce restul obiectelor au fost vândute pentru un total de 8.000 de lire sterline.

Toate fondurile strânse din licitaţia desfăşurată pe mai multe zile vor merge către University Hospitals Birmingham.

Muzicianului, mecena al secţiei oncologice de la Heartlands Hospital, i-a venit ideea unei licitaţii atunci când şi-a reorganizat studioul în timpul perioadei de autoizolare.

Reprezentanţii University Hospitals Birmingham au transmis că sunt recunoscători lui Iommi pentru sprijinul oferit în această perioadă grea.

Născut pe 18 februarie 1948, în Birmingham (Anglia), Tony Iommi a fondat Black Sabbath împreună cu Geezer Butler, Ozzy Osbourne şi Bill Ward. Compozitor şi producător, unul dintre cei mai apreciaţi chitarişti din lume, el a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, în 2006, ca parte a grupului. În 2011, Iommi a publicat autobiografia „Iron Man: My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath”.

A lansat trei albume solo, 19 cu Black Sabbath, trei cu Heaven & Hell şi a apărut pe două ale trupei Jethro Tull. A colaborat, între alţii, cu Ian Gillan şi Queen.