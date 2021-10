Peste 200 de participanţi, la concursul de ciclism MTB Explorer

Peste 200 de persoane, 75 dintre ele copii, au participat, sâmbătă, la concursul de ciclism MTB Explorer, organizat în apropiere de satul tulcean Niculiţel, potrivit Agerpres.

Startul concursului a fost dat în curtea unui producător viticol, iar traseele cu o lungime de până la 60 de kilometri au fost atât printre culturile de viţă de vie, cât şi pe cărările din Munţii Măcinului.

"Am preferat să facem un traseu uşurel în care să ne bucurăm de pedalat, de culorile toamnei şi atunci am ales un traseu de 32 de kilometri, pentru cei mai puţin experimentaţi, şi unul de 60 de kilometri, pentru cei care merg mai mult cu viteză", a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele asociaţiei Explorer, Ionuţ Boncea.

Citește și: Se ZGUDUIE ministerul de INTERNE - Pretinse fapte penale de ABUZ în SERVICIU și DELAPIDARE..

El a mai spus că din cei 227 de ciclişti înscrişi în competiţie, 75 dintre ei copii, au lipsit de la start numai 10.

"Astăzi avem un câştigător care anul acesta a mers extrem de bine, Mateo Armanaschi, în vârstă de 15 ani, din oraşul Măcin. Sunt foarte încântat de el. Speră să-şi păstreze tonusul şi dorinţa de a merge mai departe", a mai spus Boncea.

La rândul său, Mateo Armanaschi a afirmat că traseul concursului a fost solicitant.

"Am avut puls foarte mare şi a trebuit să mergem cu viteză foarte mare. A fost solicitant, dar am avut şi un peisaj frumos. La un moment dat, am avut o groapă, aveam viteză şi am alunecat, dar m-am ridicat şi am continuat cursa. Aveam deja un avantaj faţă de cel de-al doilea concurent şi am câştigat", a afirmat Mateo Armanaschi, care a obţinut locul I obţinut în clasamentul open şi la categoria 15-19 ani, la tura scurtă.

Printre participanţii de la categoria masters, s-a remarcat Marian Balcu, în vârstă de 43 de ani, din Focşani, care a obţinut locul al III-lea la categorie şi al VI-lea în clasamentul open.

"Categoria 40-49 de ani este cea cu cei mai buni sportivi şi cu cei mai mulţi, aşa că sunt foarte mândru de rezultat. Să nu mai spun că sunt bolnav şi de leucemie. Dacă stăteam în pat, puteam ajunge dincolo. Dar aşa, cu sportul ne mai mişcăm, mai trece anul, mai luăm un tratament şi e bine. Uite, tocmai am împlinit 20 de ani de când sunt diagnosticat. Cine nu crede să încerce", a afirmat Marian Balcu.

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul concursului de la Niculiţel a fost de 4.700 de lei.